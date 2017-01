Közép-Európában is egyedülálló képzések Sopronban

A Simonyi-karon felújított laborokban, tanműhelyekben folyik a gyakorlati munka.

A Simonyi Károly-kar az országban és Közép-Európában is egyedülálló képzéseket indít. A jogelőd intézmények tanárai és professzorai között számos világhírű szakembert találunk. Faiparimérnök-képzés az országban egyedül Sopronban van, a szakma egyre növekvő munkaerőigénye pedig óriási lehetőségeket tartogat az ide jelentkezőknek. Szakemberek becslése szerint ma már évente legalább két-háromszor annyi hallgatót tudna felvenni a piac a Simonyi-karról, mint ahányan végeznek, az ifjú mérnökök gond nélkül el tudnak helyezkedni bármely hazai vagy nemzetközi vállalatnál.



A hallgatókat is bevonják a projektmunkákba.

Hasonló trendek figyelhetőek meg az informatikusképzés területén is: a gazdaságinformatikus szak 2002-es elindulása óta a Sopronban végzett rendszergazdákat, programfejlesztőket, vállalatirányítási tanácsadókat Magyarországon és külföldön is fényes karrier várja. A karon tanulók munkáját több tehetségprogram keretében is díjazzák – többek között azzal az ötmilliós ösztöndíjkerettel, amelyet az Ipar 4.0 rendszerek és alkalmazások fejlesztésével foglalkozó hallgatóknak ajánlottak fel. A szakon emellett személyre szóló mentori és tutori rendszert alakítottak ki az egyénre szabott fejlődési utak biztosításához.Az iparitermék- és formatervező mérnökök a művész és a mérnök szakemberek kvalitásait ötvözik: a képzés specialitása az integrált tervezés, azaz a termék megálmodásától a piaci bevezetésig, a műszaki dokumentáció elkészítésétől az életciklus- elemzésig komplex ismereteket oktatnak. A képzésen a gyakorlati oktatás modern laborokban történik, ahol a hallgatók minden szükséges eszközt megkapnak terveik megvalósításához, az ipari partnerek segítségével pedig valós kihívásokra adhatnak választ.Akiket inkább a művészi vonal vonz, szintén széles képzési kínálatból választhatnak, mivel a kar Alkalmazott Művészeti Intézete mára az ország egyik legfontosabb művészeti felső- oktatási intézete. A tanulmányi idő alatt a hallgatók felújított épületben, modern eszközökkel, kitűnő oktatóktól sajátíthatják el az építőművészeti, formatervezési, tervezőgrafikai ismereteket. Az oktatás többnyire önálló alkotó- és műhelymunkán alapul; a hallgatók nemcsak tanulnak, de tapasztalatokon, élményeken, saját alkotómunkán keresztül válnak igazi művészekké.A mechatronikai mérnökök fő tevékenysége az integrált, mesterséges intelligenciával rendelkező rendszerek üzemeltetése, illetve a mechatronikai rendszerek tervezése. A képzést 2016-ban költöztette haza Sopronba a kar, ahol az oktatók a gépészet, villamosság és informatika területén több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek. A képzésbe bevont ipari szakemberek a speciális ismereteket biztosítják, legyen szó gépészetről, automatikáról, informatikai, elektronikai vagy épp gyártástechnológiai ismeretekről. A képzés végére a hallgatók rendszerszintű, komplex elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek majd, s mindezeket személyes mentorprogram keretében sajátíthatják el.

A mechatronikai és a faipari mérnöki szakok duális képzési rendszerben is várják a jelentkezőket: ez nemcsak azonnali pénzkereseti lehetőséget, de egy év alatt 22 hét vállalati gyakorlatot is jelent a hallgatóknak, akik így az egyetem végére közel három év szakmai tapasztalattal rendelkeznek majd.A szakmaiság azonban csak egy része annak a különleges környezetnek, amire büszkék az itt végzett mérnökök. Amikor megkérdezzük a hallgatókat, hogy mitől igazán jó a soproni képzés, a szakmai színvonal mellett általában azt válaszolják: azért, mert itt fontosnak tartják őket. Bangó Balázs volt gazdaságinformatikus-hallgató így fogalmazott: „Számomra a legemlékezetesebb pillanatokat azok az egyedülálló hagyományok adták, amik nagyon kevés helyen lelhetők fel az országban, sőt, a világon is csak a legpatinásabb intézmények büszkélkedhetnek hasonlókkal.˝