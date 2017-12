Közel ötven üzlet ad Kisalföld Lilla-magazin kuponra kedvezményt Sopronban - fotók

A Lilla magazin november 28-i számában közzétett kuponokkal a Sopron Plaza közel ötven üzlete biztosít 10-50 százalék közötti kedvezményt.A szombat és vasárnap még igénybe vehető akcióban az is részt vehet, akinek történetesen már nincs meg a Kisalföld november végi Lilla-magazinja, mert a helyi szerkesztőséget képviselő stáb nagy mennyiségben hozott magával. Így kérésre - a készlet erejéig - díjtalanul nyújtják át a Plaza-kuponokkal teli magazint, és az üzletekben is igényelhetik azokat.A Lilla-napoknak sikerét igazolja, hogy a szokottnál is többen érkeztek Ausztriából, továbbá a megye más területeiről is a Sopron Plazába.