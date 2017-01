Közel 10 cm-es hó hullott Sopron és Kapuvár környékén - videón, hogyan dolgoznak a hókotrók

Vasárnap a nyugati tájakon hószállingózás, gyenge havazás előfordulhat, máshol viszont sok napsütésre van kilátás. Tovább folytatódik a nagyon hideg, fagyos idő -Az M1-es autópályán a hegyeshalmi határátkelőnél hatósági ellenőrzést végeznek, a kilépő oldalon emiatt kb. 2-3 km-es torlódás alakult ki."Az ország középső és keleti részén csapadékmentes az idő, de a Dunántúl nyugati megyéiben továbbra is havazik.A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és a mellékutak burkolata általában száraz, viszont. A havazás kezdete óta folyamatos az érintett utak síkosság-mentesítése.A látási viszonyok általában jók, csak a havazással érintett nyugati határszélen csökkent a látótávolság helyenként 100-300 méter alá" -Mindeközben az is kiderült, hogy vasárnapra virradóra megdőlt az országos napi minimum hőmérsékleti rekord. Az új csúcs mínusz 28,1 Celsius-fok. Bővebb információkatKapuváron is havazik, tudósítónk szerint itt az ideje elővenni a hólapátot! Olvasónktól fotókat is kaptunk."Sopronban egész éjszaka havazott, de hajnalban már a Jereván lakótelepen is dolgozott egy hókotró. Bízunk benne, hogy a város forgalmasabb útjain is mielőbb eltakarításra kerül az éjszaka folyamán lehullott hó mennyiség" - írta Olvasónk, Láng Richárd, aki videót is készített.