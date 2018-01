Kovács András Sopron Kiváló Pedagógusa

Dr. Kovács András a pedagógiai munkáján túl sikeres szépirodalmi életpályával is rendelkezik.

– Idén lesz harminc éve, hogy a Győri Egyházmegye alkalmazásában állok. Dr. Pápai Lajos korábbi megyés püspök 2006-ban bízott meg a soproni Szent Orsolya-iskola vezetésével, azóta kötődöm a városhoz. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan patinás intézmény élére kaptam akkor bizalmat, amelynek épületében 1747-ben indult el az oktatás – nyilatkozta a Kisalföldnek dr. Kovács András.– Oktatási-nevelési programunk töretlenül keresztény és konzervatív szellemiségben valósul meg. Talán kevesen tudják, hogy a „nevelés" a „növelés" szóból eredeztethető. A ránk bízott gyermekek lelkében növelni szeretnénk az emberséget, a tisztességet, s fontos feladat egyéniségük, tehetségük krisztusi értékek mentén való kibontakoztatása. Felemelő dolognak tartom, hogy ebben közreműködhetem. Nagy megtiszteltetésnek érzem a most kapott díjat, de vallom, egy vezető elismerése a közösség dicséretes munkájának is szól. A Szent Orsolya-iskolába 960 gyermek jár, a tantestületet pedig közel nyolcvan tanár alkotja.

Dr. Kovács András elmondta még, ifjúkorában álmában sem gondolta, hogy pedagógus legyen, műszaki pályára készült. A kapuvári gimnázium után egy érvényes főiskolai felvételivel a zsebében mégis a Győri Hittudományi Főiskolán kezdte meg tanulmányait. Aztán elvégezte a Pázmány Péter Hittudományi Akadémiát, a Janus Pannonius Tudományegyetemet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is diplomát szerzett. Irányítása alatt a Szent Orsolya-iskola szinte teljesen megújult, a korszerűsítés a közeli években is folytatódik. A beruházások mellett kiemelkedő szakmai sikereket könyvelhetett el az intézmény. Országosan is jegyzik Sopron egyetlen katolikus és egyetlen tizenkét évfolyamos iskoláját, az utóbbi években rendre felkerül az egyik hetilap által összeállított országos toplistára.Dr. Kovács András elkötelezettsége, szakmai tudása és önzetlen hivatástudata hozzájárult az elért szép sikerekhez. A pedagógiai munkáján túl sikeres szépirodalmi életpályával is rendelkezik, a Kisalföldben szintén megjelennek írásai.