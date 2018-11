Köszöntötték a legjobb adózókat Sopronban - fotók

Egyéni vállalkozók és cégek nevei hangzottak el a Liszt-központban, ahol sokan személyesen is átvették a virilista voltukat tanúsító oklevelet. Simon István alpolgármester köszönte meg a város nevében az adóforintokat, s azt, hogy munkát adnak sok soproninak és részt vállalnak a fiatalok képzésében.A kamara által alapított díjakat is átadták: idén a Soproni Lions Club a cukorbetegség elleni küzdelméért, a tömegsport népszerűsítéséért vehette át az elismerést, dr. Komornoki László pedig magánemberként, évtizedek óta tartó önzetlen munkájával érdemelte ki a Mecénás Díjat. A Lackner-díjat Firtl Mátyás, Sopron és környéke korábbi országgyűlési képviselője kapta, többek között a területfejlesztésben, a szakképzés szervezésében szerzett érdemeiért, s mert a gazdaság helyi szereplőinek érdekeit politikusi pályafutása alatt is képviselte. A virilisták ünnepe volt az alkalom arra is, hogy tizenhárom fodrásznak és nyolc kozmetikusnak átadják a mesterokleveleiket. „Az alkotó munka öröme kísérje az ifjú mestereket!" – kívánta mindnyájuknak az oklevelek átadásakor Horváth Vilmos, a soproni kamara elnöke.Új fejezet is nyílt az ünnepi rendezvényen: idén először ösztöndíjakat is kihirdettek. Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tavaly Sopron díszpolgára lett, s az ezzel járó jutalmat, kiegészítve, a soproni szakképzés támogatására ajánlotta fel. A soproni kamara is csatlakozott a felajánláshoz, az így kikerekedett összegből ösztöndíjat alapítottak.