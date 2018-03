Kosárlabda Euroliga Final Four Sopronban - Kosarasikonok az álomdöntőről

– Ritkán adatik meg egy egyesület életében itthon, hogy Euroliga-döntőbe kerüljön. Hatalmas siker ez a klub és az egész magyar kosárlabdázás számára. Az pedig külön öröm, hogy Sopronban rendezik meg a tornát, hazai pályán játszhatunk. Ezt az élményt szinte még fel sem fogtuk – kezdte a beszélgetést Fegyverneky Zsófia 132-szeres magyar válogatott. – A Final Four megrendezése olyan, mint a labdarúgásban a BL-döntő, a városnak is hatalmas elismerés. Két évtizede Európa elitjébe tartozik a soproni női kosárlabda, a négyes döntő megrendezése is az elismerés jele. Az előttünk álló feladatok, a bajnokság, a nemzetközi szereplés, mind-mind nagyon fontos, komoly kihívás mindegyikünk számára. A feladat sikeres megoldásához mindenkinek mindennap száz százalékot kell nyújtani – tette hozzá a Sopron Basket csapatkapitánya.Seres Éva korábbi 130-szoros magyar válogatott, a Sopron Basket felnőttegyüttesének másodedzője, utánpótlásedző is óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy Sopron rendezheti az álomdöntőt. – Nagy feladat előtt állunk, amit összefogással megoldunk. Köszönjük mindenkinek a támogatást és a segítséget. Nagy vágyálmom volt fiatalon, hogy ilyen rangos tornán részt vegyek, de pályafutásom alatt ez nem teljesült. Másodedzőként kilenc éve már volt benne részem, nagy élmény volt. Amióta az utánpótlásban dolgozom, látom, hogy nagyobb motiváció nincs a fiatalok előtt, mint látni az európai élmezőnyt és álmodozni, hogy egyszer nekik is sikerül közéjük kerülni. Hatalmas érdeklődés előzi meg az európai elit találkozóját, akár tízezer jegyet is el tudnánk adni, de ekkora létesítményünk nincs – mondta Seres Éva , a népszerű szakember. Winter Ilona 267-szeres válogatott játékos, a klub korábbi ikonja: – Hatalmas szakmai és sportdiplomáciai sikert ért el Sopron. A szakmai siker a lányoké és a stábé, a sportdiplomáciai siker a közös összefogás eredménye. A rendezési jog elnyerésénél sokat nyomhatott a latba, hogy Sopron már rendezett sikeres korosztályos Európa-bajnokságot. Nem lakom már a leghűségesebb városban, de kicsit még soproninak érzem magam. Nagyon büszke vagyok a lányokra, sok sikert kívánok nekik. Török Zoltánnak a szakmai dolgokon kívül is szorítok, hogy a szigorú FIBA-előírások végrehajtását sikeresen meg tudja oldani. Sopron városának kívánom, hogy jó házigazdája legyen a nem mindennapi eseménynek és a Sopronba látogatók vigyék a város jó hírét – mondta az egykori klasszis.– Nagyon-nagyon örülök – jelentkezett lelkendezve Olaszországból Honti Kata , aki fantasztikus játékával pályán és pályán kívül is sportemberi magatartásával érdemelte ki a soproni közönség soha el nem múló szeretetét. Az egykori klasszis már nem a pályán kergeti őrületbe ellenfeleit, hanem az oldalvonal mellől irányítja játékosait. Az olaszországi Spello városában (Perugia megyében) edzősködő 109-szeres válogatott játékost az olasz szurkolók is nagyon szeretik, tisztelik, munkáját elismerik. Kérdésünkre válaszolva elsőként a lányoknak és a csapat minden tagjának küldött gratuláló szavakat. Külön örömét fejezte ki, hogy szeretett szülővárosa, Sopron kapta meg a megtisztelő rendezés jogát. – Sajnálom, hogy játékosként nem lehetek a lányok között, de nagyon örülök, hogy az egyesületnek és a fantasztikus soproni szurkolóknak egy régi álma vált valóra. Szurkolóként otthon leszek, a repülőjegyet már megvettem. Afelől nincs kétségem, hogy Sopron jó házigazda lesz és biztos vagyok benne, hogy az ide látogató szurkolók elviszik a város jó hírét – zárta a telefonos beszélgetést a klasszis.