Kosárlabda Euroliga Final Four Sopronban - A világ minden tájáról várják a szurkolókat

Török Zoltán: A jegyértékesítések terén szeretnénk előnyt adni a soproniaknak. Fotó: Magasi

– Bírom. Ugyan több órámba telt már csak az is, mire végigolvastam a FIBA, azaz a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség száztíz oldalas feltételrendszerét, de a mérleg másik oldalán ott van az, hogy Sopron adhat helyet egy olyan klubeseménynek, aminél nincs feljebb. Ez a csúcs. Én az élsportban dolgozom, mindig a győzelem a cél.– Kétségtelen, hogy a Final Fourt tíz- és tizenötezres csarnokokban szokták játszani, mi pedig csak háromezer-ötszáz főt tudunk fogadni és ehhez is el kell bontanunk egy falat. A FIBA küldöttsége kedden érkezik a teremberendezés véglegesítésére, de szerintem nem lesz gond. Próbálunk a hátrányból előnyt kovácsolni, így a szerződés aláírásakor is világossá tettem, ez most egy retró Final Four lesz. Nem tudunk tízezer embert leültetni, nincs ötven külön kameraállásunk, százfős sajtópáholyunk. De nem kell azon fanyalogni, mit nem tudunk. A színvonalat és a hangulatot úgysem ez határozza meg.– Való igaz, hatalmas a nemzetközi igény. A tengerentúlról, Oroszországból, Izraelből már csoportok jelezték érkezésüket és még hosszan folytathatnám a sort, nem is beszélve a belföldi és mindenekelőtt a soproni szurkolókról. Az már most biztos, hogy többlépcsős lesz a jegyértékesítés, de ennek még ki kell dolgoznunk a részleteit. Ígérem, időben szólok a menetrendről, de egy hétre még biztosan szükségünk van. Nem az on-line felületeken fogjuk kezdeni és mindenképpen előnyt szeretnénk biztosítani a soproniaknak. A hivatalos vendégek szállásait egyébként már lefoglaltuk, a magas rangú sportdiplomaták egy részének Bécsben, illetve Bükön is. Nekünk konkrétan úgy kétszáz emberről kell mindenben gondoskodnunk, de ezerkétszáz vendég elszállásolására kell számítani.– Egyedül nem is sikerült volna, ehhez kellett a magyar kormány, a város és a szövetség együttműködése és támogatása, és kell majd a szponzorok segítsége is. A FIBA-tólóriási segítséget kaptunk azzal, hogy átlátva a lehetőségeinket, elengedték a háromszázezer eurós licencdíjat.– Most szervezek először, tehát még nem biztos, hogy tartani tudom a költségvetést. Most olyan kétszázmillió forinttal számolunk.– A mi stábunk már átélt egyet s mást, nem ijedünk meg a feladattól. Most huszonöten vagyunk, a jövő héten az önkéntesekkel már ötvenen leszünk, a Final Fouron pedig legalább kétszázan dolgozunk majd. Magas az adrenalinszintünk, de mindent megteszünk a sikerért nemcsak a háttérben, hanem a pályán is. Világklasszisok játszanak majd az arénában, és itt lesz mindenki, aki számít.– Aki megmássza a Mount Everestet, annak mi marad, ha lejön a hegyről? A teljesítmény élménye. És persze majd egy újabb kihívás.