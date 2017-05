Kosárlabda-támogatásra költ legtöbbet a város - 250 millió Sopron sportjára

Sopron önkormányzata döntött a pályázati úton támogatott sportszervezetekről a kiemelt és nem kiemelt sportágakban egyaránt. Továbbá határozat született az utánpótlás-nevelő, a szabadidősport-egyesületek, valamint a sportlétesítmények üzemeltetésének támogatásáról is.



A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagyobb volt az igény az egyesületek részéről, mint amennyi pénz rendelkezésre állt erre a célra. A keretösszeg így is a tavalyi évhez viszonyítva több mint 15 százalékkal magasabb lett.



A 250 millió forint elosztását a város vezetése a korábbi évekhez hasonlóan a sportszakmai bizottsággal karöltve hozta meg.



Az elosztásnál figyelembe vették az egyesületek versenyzői létszámát, eredményességét és szakmai programját. A legtöbb pénzt a Raabersport Kft. kapta a sportlétesítmény (Novomatic Aréna) működésére, felújítására, a felnőtt- és utánpótláscsapat (Darazsak) támogatására, összesen 144 millió forintot. A képzeletbeli dobogó második fokára a Sopron KC–FKL Kft. kosárlabdacsapata és az utánpótlás-sportiskola állhat 54 millió forinttal, a harmadik a Soproni Vasutas Futball Kft. és az SC Sopron Utánpótlás Egyesület 33 millió forinttal.



Jelentős támogatottnak mondhatja magát ebben a tekintetben a Széchy Tamás Sportiskola 7 millióval, a Városi Szabadidősport Szövetség 6 millióval, a Soproni Torna Klub és a Soproni Atlétikai Klub 4,5–4,5 millióval.



A SMAFC 4,1 millió, a Soproni Tigrisek Utánpótlás Kosárlabda Egyesület 4 millió, a Soproni Vívó Líceum Egylet 3,5 millió, a Turris SE asztalitenisz-szakosztálya 2 millió, a Soproni VSE teniszszakosztálya 1,9 millió, a Gyevát Ökölvívó Egyesület 1,3 millió, a Soproni Sörgurítók SE 1 millió forinttal tartozik ide.



A többi szervezet százezres nagyságrendben kapott támogatást, összesen 37 sportegyesületnek szavazott meg pénzt a város. Fontos megemlíteni, hogy a honatyák 5 millió forinttal támogatják az MKOSZ rendezésében az U18-as EB-t, 2 millióval a Gyereksport Világjátékokat, valamint félmillió forinttal a Sopron és Vidéke Horgászegyesületet.