Körforgalmak a Széchenyi téren? Sopronban megújul a belváros és parkolóház is épül - újabb olvasói vélemények

Olvasónk elképzelése

Látványterveken már bemutatták Sopronban a következő hónapok fejlesztéseit, hétfőn a lakosságot is meghallgatják. "Szerettem volna elmenni a lakossági fórumra, de sajnos dolgozom" - írta olvasónk.Hozzátette: "igazából a Széchenyi térre vonatkozólag: ott a három fő csomópontban inkább körforgalmat kellene kialakítani." Erről egy illusztrációt is készített olvasónk

"Így meg lehetne szüntetni a lámpákat, amiknek köszönhetően hatalmas dugók alakulnak ki iskolai időpontokban. Illetve ezáltal "a tér áteresztőképessége forgalomtechnikai szempontból" sokkal kedvezőbb lenne. (+ környezetvédelmi szempontból is.)- a parkolóhelyeket nagyon nem szerencsés a járda mellé 45 fokos szögben tenni. A parkoló autók gyakorlatilag mindig rá fognak lógni a jardara, és komoly szélességet fognak "ellopni". Ezenkívül az éppen érkező járművek stresszelik a gyalogosokat. Sok konfliktushelyzetet teremt. Valóban használt járda (a Széchenyi téren ilyen van) mellé csak párhuzamosan illik parkolóhelyet kijelölni- igazából nem is látom sok értelmét a tér átépítésének, az én megítélésem szerint a jelenlegi formájában is tökéletesen működik. Esetleg a burkolatokat lehetne kicsit karban tartani, akadálymentesíteni, de semmiképpen olcsó és csúnya apró betonelemekkel burkolni. Tudomásul kellene venni, hogy a stabilizált murva burkolatokat az emberek sokkal jobban szeretik, csak persze karban kell tartani. Nem szabad azt a hibát újra elkövetni, ahogyan az Erzsébet kertet tönkretettek- a téren nagyon szép és valószínűleg értékes növényállomány van, amit sokkal jobban óvni/megtartani kellene, mint a tervekből latszik- mások is írták már, de érdemes átgondolni: hogyan bírják ki a rávezető utcák a nyilván megemelkedő forgalmat? Lehet, hogy több kisebb létesítményt jobb lenne építeni – összekapcsolt tájékoztató rendszerrel- A “zöld" tető a tervben szereplő formában értelmetlen luxus. Sehonnan sem látható és ezt a zöld területet máshol sokkal értelmesebben létre lehetne hozni. Ha már mindenképpen zöldtetőt csinálnak akkor pl. egy kisebb vendéglőt is lehetne a tetőre telepíteni, szép kilátás lenne onnan.- az átlós út abból az időből maradt, amikor meg csak az Ikva mellett lehetett kimenni a Híd utcára. Az volt az én kedvenc útvonalam Sopronban- az Ikva partot (miután mar nem büdös és az árok is elég tiszta) sokkal jobban ki kellene használni. Ez egy eddig ismeretlen érteket adna a belvárosnak. A Balfi utca házainak a patakra érő végeit hasznosítani lehetne, ez nagy értéket tudna teremteni