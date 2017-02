Kópháza - Hidat építenek a két nép között

Sárközi Ágnes igazgató (j) és Klemensits Ingrid tanár, a kópházi horvát önkormányzat elnöke a 4. osztályosokkal a horvát államelnök megtisztelő ajándékával, a porcelánképpel. Fotó: Gosztonyi

– Nagy megtiszteltetés érte a Nakovich-iskolát, ahol a tizenöt tagú tanári kar száznegyvenöt diákot oktat. A horvát köztársasági elnöktől kaptunk elismerést – közölte Sárközi Ágnes, a kópházi intézmény igazgatója. – Levelében az elnök, Kolinda Grabar-Kitarovic úgy fogalmazott: „Ahogy a művészet a saját univerzális nyelvén összeköti az embereket, úgy teszik a gyerekek az egész világot boldogabbá és szebbé. Ezért döntöttem úgy, hogy ezt az ajándékot az önök iskolájának ajánlom fel, amely sikeresen őrzi horvát anyanyelvét és kultúráját Magyarországon. Ezáltal a barátság és megértés hídjait építik a Horvát Köztársaság és Magyarország között."Örülünk, hogy már 2014 óta a kópházi horvát önkormányzat felügyelete alatt dolgozhatunk, s büszkék vagyunk arra, hogy munkánk és törekvéseink híre ilyen magas szintre eljutott.

– Nemzetiségi iskolánk legnagyobb előnye a kiszámítható működés. Emellett tavaly tízmillió forint értékben fejlesztettünk, átalakítottunk, komfortosítottunk. Interaktív tábláink száma tizenegyre emelkedett. Régi óhajunk is teljesült, komplett felújítást végezhettünk a főzőkonyhánkon – sorolta Sárközi Ágnes.– Az idei tanévben is kilenc pályázatot nyújtottunk be eddig, összesen több mint tízmillió forint értékben. Horvát olvasó- és tamburatábort szervezünk, megrendezzük a Nakovich vers- és prózamondó regionális versenyt, s iskolánk gondozásában jelentetjük meg Pó- czáné Németh Alojzia „Mesélő múlt – Kópháza története képekben" című kétnyelvű munkájának második kötetét. Az Eszéki Főiskolával közös pedagógiai pályázatot adtunk be tapasztalatcsere, továbbá szlovákiai partnerrel a Gradistyei Horvát Értékőr Hálózat bővítése céljából. Nagy reményeket fűzünk a „Nemzetiségi Oktatási Hivatal bázisintézménye" és az „Innováció és módszertani megújulás a horvát nemzetiségi oktatásban Kópházán" pályázatunkhoz. Siker esetén pedagógiai továbbképzéseket, órabemutatókat szervezhetünk. Mindezek mellett diákjaink hagyományos horvátországi csereútjaira, de múzeumpedagógiai foglalkozásaira is kértünk pénzügyi támogatásokat – mondta a kópházi iskola igazgatója.