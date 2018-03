Kivágták a fenyőket Kópházán

– A helyiek szerették a Béke utcában közterületen lévő két fenyőt, üde színfoltjai voltak a környéknek. Éppen ezért nem tudjuk mire vélni, hogy miért vágták ki most a két fát

– hívta fel figyelmünket egy lokálpatrióta kópházi.A kérdéssel Grubits Ferenc polgármesterhez fordultunk. Tájékoztatása szerint a fák húsz-huszonöt méteres magasságukkal „túlnőtték" magukat. Ennek következtében a gyökereik behatoltak a ház és az udvar alá is. Az ingatlan korábbi és új tulajdonosa ezt a tényt dokumentációval bizonyította: a gyökerek az épület kerítését, kapuját is elmozdították. A fenyők a néhány éve felújított járdát is tönkretették. Ezért azzal a kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy kivágathassák a fenyőket.

– Mivel nem védett fákról van szó és a település rendezési tervében sem szerepelnek mint megóvandó növények, a képviselő-testület hozzájárulásával, szabályosan történt a fakivágás

– zárta a polgármester.