Kitáblázták, s átadták a Fertő-Balaton kerékpáros túraútvonalat - fotók

Budapestről, Győrből, Szombathelyről, Sopronból, Zalaegerszegről és az ország más tájairól is érkeztek kerékpárosok, hogy részt vegyenek a Fertő tó és a Balaton körüli kerékpárutat összekötő túraútvonal fertődi avatásán. A „Kastélytól kastélyig" elnevezésű, Keszthelyig kitáblázott útvonalat Révész Máriusz, a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos avatta fel. Mint mondta, ez a kezdeményezés példaértékű, hiszen a minisztérium és a Magyar Közút civil kezdeményezést támogatott.– Gazdaságos módon, Ausztriához és Németországhoz hasonlóan, alacsony forgalmú utakat tábláztunk ki, több mint 130 kilométer hosszan. Viszonyításképpen: ha vadonatúj kerékpárutat építettünk volna, minden egyes kilométer költsége – a közbeszerzések alapján – a százmillió forintot is elérné. Idén még 650 kilométer kerékpárút vár kitáblázásra – részletezte, majd ő is kerékpárra ült, hogy végigtekerje a 130 kilométeres távot. Olyan érdekességgel találkozhatnak a kerekezők, mint Celldömölkön a Vulkán-fürdő; a Ság-hegyi Látogatóközpont, vagy a világon egyedülálló természetes tőzegmedrű hévízi gyógytó. Akövetkező feladat a védett, tetővel ellátott pihenőhelyek kialakítása lesz, amelyeket az ígéret szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszíroz. Készül egy áttekintő térkép is.A Fertő tó, valamint a Balaton körüli kerékpárutak összekötésének ötletgazdája Kubinszky András soproni építész, a Fáber-egyesület elnöke, aki az elmúlt hétvégén is közel kétszáz kilométert biciklizett társaival.– Munkám miatt rengeteget autózom, s gyakran letérek a főútról a gyér forgalmú mellékutakra. Ilyenkor számos kerékpárútvonal-ötlet jut az eszembe, hiszen a szabályozás szerint akkor lehet kerékpárutat kijelölni, ha az adott úton naponta kevesebb mint kétezer jármű halad át. Így vetődött fel a gondolat ennek a túraútvonalnak a létrehozására is. A projekt mellé állt Simon Zoltán, a Vas Megyei Kerékpárszövetség elnöke, valamint Tar László, a Nyugat-Balaton Tourinform iroda ügyvezetője. Az elgondolás elnyerte a kormányzat támogatását is, hiszen így lehetővé válik a Fertő-partról a hazai és külföldi vendégkör becsatlakoztatása a Balaton körüli kerékpárúthoz. A szükséges – oda-vissza – kitáblázás 42 millió forintját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosította.Kubinszky András hozzátette, a túraútvonal további előnye, hogy a fertőszentmiklósi, celldömölki és keszthelyi vasútállomáson számos olyan személyvonat közlekedik, amelyek kerékpárokat is szállítanak.