Kimossa a víz az utat Görbehalomban - fotó

A brennbergi hegyekből lefolyó esővíz így könnyen visz mindent, ami az útjába kerül, mély árkokat vájva a talajba.

Néhány hete el is estem az egyik ilyen vízmosásban, csúnyán megütöttem magam, a kórházban is kezeltek – mutatja zárójelentését a nyugdíjas Horváth Józsefné, aki nagyon szeretne aszfaltos utcában élni. Persze nemcsak az ő családja használja a Görbehalom 10-nek nevezett közterületet, más ingatlanok is nyílnak a kis utcára és kiskertek sora is csak innen közelíthető meg.

Horváth Józsefné már nehezen közlekedik a vízmosásokkal szabdalt utcában. Fotó: Magasi

Ám rájuk is vonatkozik a helyi rendelet, miszerint a legjobb megoldás útépítő társulás alakítása lenne. Ebben az esetben az érintett ingatlantulajdonosok összefogása és vállalása aszfaltos utat eredményezne, hiszen az önkormányzat anyagilag is támogatja a pályázatokat.Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke ugyanakkor tudja, nem mindenhol járható út ez a megoldás. A görbehalmi utcácska állapotát ezért ellenőrzik és feltöltéséről gondoskodnak.