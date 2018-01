Kigyulladt egy épület a soproni Győri úton - fotók

Lángra kapott tegnap délután a Győri úton az a használaton kívüli épület, amik évekkel ezelőtt az önkormányzat a katasztrófavédelemnek szánt, de végül sosem készült el és a tűzoltók sosem költözhetek be. A háromszintes, többszáz négyzetméteres téglaház ablakok és ajtók nélkül, de mégis fedelet nyújtott hajléktalanoknak, akik a hideg éjszakákon rendszeresen itt húzták meg magukat. Most a tetőtérben keletkezett tűz, információink szerint ennek is köze lehetett a hajléktalanokhoz.Ruskáné Takács Anita, a katasztrófavédelem megyei szóvivője arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy a kapuvári és a soproni tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és sikerült gyorsan megfékezni a lángokat. A mentőkre is szükség volt, egy személyt kórházba kellett vinni, úgy tudjuk, könnyű sérüléseket szenvedett.A háromszintes, többszáz négyzetméteres téglaház ablakok és ajtók nélkül, de mégis fedelet nyújtott hajléktalanoknak, akik a hideg éjszakákon rendszeresen itt húzták meg magukat. Most a tetőtérben keletkezett tűz, információink szerint ennek is köze lehetett a hajléktalanokhoz. Ruskáné Takács Anita, a katasztrófavédelem megyei szóvivője arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy a kapuvári és a soproni tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és sikerült gyorsan megfékezni a lángokat. A mentőkre is szükség volt, egy személyt kórházba kellett vinni, úgy tudjuk, könnyű sérüléseket szenvedett.