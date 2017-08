Kidőlt fák, leszakadt vezetékek maradtak a vihar után

Agyagosszergény községben több ház is áram nélkül maradt az éjszakai vihar miatt. A problémát a falu elején (Tercia étterem felől) leszakadt vezetékek illetve letörött ágak okozzák, amelyek az úton hevernek. Ez a szakasz le van zárva, így a falut Vitnyéd felőli úton lehet megközelíteni.Egyre több helyen van ismét áram. Az áramszolgáltató szakemberei folyamatosan kapcsolják vissza a fogyasztási helyeket hálózatba. Győr-Moson-Sopron megyében a reggeli, mintegy 30 ezerhez képest mostanra már csak 6900 fogyasztási helyen nincs áram.A villanyvezetékre dőlő fák miatt még szünetel az áramszolgáltatás harmincezer fogyasztónál a megyében."A vihar számos helyen károkat okozott az áramhálózatban, a szakemberek - ahol szükséges, a Katasztrófavédelemmel közösen - dolgoznak a kidőlt fák és a leszakadt villanyvezetékek miatti károk elhárításán. A károk felszámolása jelenleg is tart" - közölte weboldalán az E-ON.A csütörtökről péntekre virradóan tapasztalt szélvihart követően a Győr-Szol Zrt. a városi faállomány kezelőjeként teljes kapacitással gyűjti az erős légmozgás által éjjel letört faágakat. A közszolgáltató jelentős személyi állomány mellett két darusautót is bevon a munkába. A letört ágak elszállítása folyamatos. A Győr-Szol Zrt. megköszöni a lakosság türelmét és megértését.A GYSEV Zrt. vonalhálózatán több helyszínen is elzárták a vasúti pályát ill. felsővezeték-szakadást okoztak a csütörtök esti viharban kidőlt fák, valamint letört faágak. A helyreállítás jelenleg is zajlik, emiatt várhatóan péntek délig, ill. a kora délutáni órákig több szakaszon is vonatpótló autóbuszok közlekednek. A 17-es vonalon Zalaszentiván és Szombathely, a 21-es vonalon Szombathely és Szentgotthárd valamint a 8-as vonalon Sopron és Kapuvár között vonatok helyett autóbuszok szállítják az utasokat.A vasúttársaság kéri a közlekedők türelmét és megértését.Győr-Moson-Sopron megyében a csütörtök esti viharos időjárás az esti óráktól folyamatos munkát ad a tűzoltóknak. Jellemzően útra dőlt fákhoz, leszakadó faágakhoz riasztják őket, az esetek több mint a felében Sopronból és környékéről érkeztek a bejelentések.A kora reggeli órákig már több mint kettőszáz viharkárt számoltak fel a hivatásos és önkéntes tűzoltók, a kidőlt fák utakra, járművekre, villanyvezetékre dőltek, de épületeket is megrongáltak. A leszakadt vezetékek miatt most is többezer fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás.A káresetek felszámolása, illetve a kárbejelentések most is folyamatosak megyénkben. Személyi sérülés nem történt a viharos káresemények kapcsán.20 óra 40 perckor heves zivatar érte el Sopron városát. Egészen 21:40-ig dörgött az ég. A csapadékhullás előtt nem mindennapi 137 km/h-s széllökés mértünk 21 óra 27-kor a Kurucdombon, Fertőrákoson 104 km/h volt a legerősebb széllökések! A levél megírásáig 5,4 mm csapadék esett Sopronban - közölte Zsombok Imre, az Országos Meteorológiai Szolgálat Soproni Meteorológiai Főállomásának ügyeletes észlelője.Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye számos pontján ad munkát a tűzoltóknak a viharos időjárás, illetve az általa okozott károk felszámolása.A legtöbb, viharkárral kapcsolatos bejelentés és segítségkérés Zalaegerszegről, Őriszentpéterről, Szentgotthárdról, Körmendről, Lentiből, Hévízről és Nagykanizsáról érkezik a katasztrófavédelemhez. Győr-Moson-Sopron megyében Sopron térségében okozza a legtöbb gondot a vihar.Több helyen a vasúti közlekedésben is fennakadást okoz a viharos erejű szél. Sínekre dőlt fák akadályozzák a vonatközlekedést Zalaegerszeg és Zalaszentiván között, valamint a Zalaegerszeg és Bak közötti vasúti szakaszokon. A katasztrófavédelem tűzoltóerői folyamatosan fogadják a segélyhívásokat, valamint felderítik a helyszíneket és felszámolják a káreseményeket.