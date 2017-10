Kiderült, miért rohangáltak zebrák a forgalmas úton Sopronban - videó

„A zebrák jól vannak, nem történt baleset. Valószínűleg az egyik gondozó etetés közben figyelmetlen volt, és nem zárta be rendesen a kerítést. Az állatok a kifutójuk mellett legeltek nyugodtan, amikor a járókelők feléjük futottak megijedtek, és elszaladtak" – foglalja össze ifj. Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, aki egyébként saját maga oldotta meg a szituációt. Felpattant motorjára, és ahogy utolérte a szökevény zebrákat, rögtön megnyugodtak, és hagyták magukat szépen visszaterelni.A cirkuszigazgató viccesen azt is megjegyezte, hogy reméli, hogy a 2018-as Januári Monte Carlo-i Cirkuszfesztiválon való szereplésük is hasonlóan nagy érdeklődést vált majd ki a magyar médiában˝ - olvasható a Magyar Nemzeti Cirkusz közleményében.







Korábban írtuk:

A videó feltöltője azt írta a posztjában: "Gyakran láttam zebrát közlekedési csomópontnál, de egy csordára nem számítottam. :) Autósok óvatosan, egy teve is kinn kószál."(Forrás: 444.hu ).