Ki lesz Lady Luck? A soproni kaszinó arcát keresik!

Természetesen mindezt nem ingyen, többek közt pénznyereménnyel és wellness utalvánnyal honorálják! Ha felkeltette érdeklődésedet a Lady Luck cím birtoklása, küldd fényképes jelentkezésed a cso@casinosopron.hu-ra vagy a kaszinó Facebook oldalán üzenetben.A jutalmazáson kívül több szempontból is megéri egy ilyen különleges hely címét birtokolni! Az ország legrégebb óta működő kaszinója a Casino Sopron, ahol minden este felhangzik: „Place your bets!". Legyen Rulett, Blackjack vagy Póker, itt mindenki megtalálja a kedvéhez legjobban illő szórakozást. A pénznyerő-automaták kedvelői számára is ez a megfelelő helyszín: a legújabb, legkedveltebb játékok széles választéka várja a látogatókat - a legalacsonyabbtól a legmagasabb tétig játszhatnak!

A Casino Sopronban négyszintű Jackpot-rendszer működik, így a legkisebb téttel játszók is esélyt kapnak a Jackpot nyereményre. A Grand Jackpot elérheti akár a 10.000 €-t is, amely bármikor bármely játékos ölébe pottyanhat.Emellett fontos megemlíteni, hogy a Casino Sopron kiemelt figyelmet szentel a társadalmi felelősségvállalásra is. A közelmúltban nagyobb összeggel támogatták a Soproni Erzsébet kórház koraszülött részlegét, ahol egy új lélegeztető gépet tudtak vásárolni a koraszülöttek számára.Modern kaszinó-hangulat, fantasztikus rendezvények, rendkívüli akciók és sorsolások színesítik a Casino Sopron mindennapjait. Izgalmas kikapcsolódási lehetőségek éjjel-nappal. Ha szeretnél egy ilyen különleges hely háziasszonya lenni, ha Te szeretnél Lady Luck lenni, itt az idő: jelentkezz