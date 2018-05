Ki gondolná, hogy két hirdetés fotó alapján beleszerethetünk Sopronba és Győrbe

Már nem tud úgy örülni a látványnak, mint korábban. Eltűnik a varázs, ahogy mondani szokták. De még ilyenkor is, egy-egy kivételes napon, egy jól sikerült fotó kapcsán sokszor rádöbbenünk, micsoda szépség vesz minket körül nap, mint nap. Hasonló a helyzet a várossal is, amiben élünk. Kér mezei hirdetés fotó rádöbbentett minket, milyen nagyszerű városok között töltjük a napjainkat!Mindenkiről készülhetnek jó és rossz fotók. Miért pont egy városról, vagy akár egy ingatlanról ne? A vonzalom tárgyak, helységek iránt is meglehet, a szépség fogalma univerzális. Erre emlékeztetett az alábbi,és soproni ingatlanhirdetés fotója. Apró részletek a két megyei nagyvárosból, amik akár egy fárasztóbb, nehezebb nap után újra felidézik városaink szépségét. Hát ki ne akarna itt lakni?És hogy pontosan mit takar a két ragyogó fotó? Hol tölthetjük el azokat a bizonyos csodás napokat? Itt és itt elérhető!