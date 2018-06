Kézműves Sörök és Pálinkák Fesztiválja Hegykőn

16.00 Sörcsapolás kezdete16.30 Continental Show Band20.30 The Bits – Beatles emlékzenekar22.30 Záróra15.00 Sörcsapolás kezdete16.00 Hegykői Tűzoltózenekar19.00 SoulFool Band21.00 Zaporozsec23.00 Záróra15.00 Sörcsapolás kezdete15.30 Hanság Big Band17.45 A Nyughatatlan20.00 Ed Philips and the Memphis Patrol22.00 ZáróraA helyben készülő ételekről a Termál Étterem és a PALAFOOD Catering Vendéglátó Bt. gondoskodik.Csiki Sör Manufaktúra: Tiltott Csíki Sör, Csíki CsempészFóti Kézműves Sörfőzde: Keserű Méz, Fóti Zwickl, Fóti Pils, Romanov, Fóti Meggy, Kéményseprő, Bitang Joe, Kaszablanka, ElevenGuri Sörfőzde: Guri Pils, Guri Meggye, Black Ball, Spitz (amerikai gyömbéres IPA)Kárpi Sörfőzde: Kárpi Világos, Kárpi szűretlen búzasör, Kárpi BarnamedveKóczán Kézműves Sörök: Balfi Hős, Fertő-parti Kalandor, Hűség IPAPalóc Kézműves Sörök: Memento, Jó Palóc, KalászHedon Sörfőzde: Charlie Firpo, Credo (félbarna IPA)Big Foot Sörfőzde: Brand AleKROIS Brewery: AVISO (hidegkomlózott American Pale Ale), Black Unikorn (Dry Stout), Klassik (German Pils)Stari Sörfőzde: Stari Prémium Pils, Stari Ír Vörös, Stari Meggysör, Grapefruit, IPABlonder Sörfőzde: Búza, Barna, Világos, alkoholmentesKőszegi Sör: Bécsi Lager, Pils, Barna, Blonde1 Csepp Pálinka (Hegykő)Gyulai Pálinka Manufaktúra (Gyula)Szicsek Pálinkafőzde (Tiszaföldvár)Borászat: Sterlik Pince (Sopron)