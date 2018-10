Kétszer ittasan vezetett, balesetet okozott Sopron környékén - felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a férfit - fotó

Az osztrák lakóautó ütközés után. Fotó: Megyei Főügyészség

Hat hónap szabadságvesztést kapott két évre felfüggesztve egy 58 éves férfi, aki 2017-ben kétszer is ittasan vezetett autót, illetőleg az első esetben balesetet is okozott, melynek kapcsán cserbenhagyást követett el.A baleset okozója igen súlyos fokban volt ittas. Vezetése során egy Sopronhoz közeli településen áttért a bal oldali forgalmi sávba, ahol egy osztrák lakóautónak ütközött. Az ütközéstől a vétlen autó oldala felszakadt, abból gázpalackok estek az útra. Ennek ellenére a férfi továbbhajtott addig, míg az autója mintegy 100 méteres távolságot megtéve leállt. A terhelt próbált újraindítani, de az indítókulcsot egy szemtanú elvette tőle.A férfi a korábban elvett vezetői engedélye nélkül, 2017 őszén ismételten ittas állapotban vezetett, ekkor utast is szállított. Ez esetben egy teherautóval közlekedett."A bíróság a tárgyaláson a beismerő vallomásra tekintettel – az ügyészi indítványnak megfelelően – a büntetlen előéletű férfit felfüggesztett szabadságvesztésre és jármű-vezetéstől eltiltásra ítélte. Emellett kötelezte a bűnügyi költség megfizetésére" - közölte dr. Takács Péter megyei főügyész.