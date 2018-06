Kétmilliárd forintból újul meg kívül és belül is a Lenck-villa Sopronban

Jövő év végére kívül és belül is megújul a Deák téri Lenck-villa. A Modern Városok Program keretében kétmilliárd forintos beruházás eredményeként kapja vissza Sopron múltjának egy darabját.



– Első ütemben a néprajzi múzeumként funkcionáló épületet újítják fel a kivitelezők, majd helyreállítják a téli kertet is. A teljes felújítás után újra a Sopron múltjának fontos szeletét bemutató néprajzi gyűjteményt lehet majd látogatni, illetve lesznek újabb kiállítások is – mondta el Fodor Tamás polgármester pénteki sajtótájékoztatójukon, amin Barcza Attila országgyűlési képviselő és Gyopáros Alpár kormánybiztos is részt vett. Bejelentették, a kormány kidolgoztatja a Modern Kisváros Programot, ami a soproni régióban Fertőszentmiklóst és Fertődöt érinti majd, valamint hamarosan indul a Modern Falvak Program is.



– Huszonhárom megyei jogú városban, kétszázhatvan projekt, háromezerötszáz milliárd forintos fejlesztés, ez a Modern Városok Programja számokban kifejezve. Sopron több mint ötvenmilliárd forinttal részesedik mindebből hazai forrásból, amit kiegészít még tízmilliárd forintos uniós támogatás. És ebben még nincs benne az M85-öskétszázhatvan milliárdba kerülő építése – közölte Gyopáros Alpár, a területért felelős kormánybiztos. Kiemelte, Sopron élen jár a program megvalósításában, a keretösszegek közel felét már lehívta és fel is használta fejlesztéseihez.