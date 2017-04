Két történelmi pillanat is volt a soproni közgyűlésen

– Ezt a kupagyőzelmet önöknek ajánljuk, amiért jóban-rosszban kitartottak a csapat mellett – mondta csütörtökön a városháza nagytermében Török Zoltán, a Raabersport Kft. ügyvezetője, miután a közgyűlés köszöntötte a kupagyőztes női kosárlabda-csapatot. A város ötmillió forint jutalommal ismerte el a csapat sikerét, Fegyverneki Zsófia csapatkapitány, Török Zoltán és Sterbenz László vezetőedző pedig jelképes aranyérmet adott át Fodor Tamás polgármesternek és Simon István alpolgármesternek.



Farkas Gábor kinevezését a Széchenyi-gimnázium élére támogatja a közgyűlés. Támogatja, merthogy a döntést nem a testület, hanem a tankerület hozza és az oktatásért felelős miniszter adja öt évre az igazgatói megbízást. Ennek ellenére a képviselők közül többen azzal foglalkoztak, hogy az intézmény nevelőtestülete és alkalmazotti értekezlete támogatta-e az egyedüliként pályázó Farkas Gábort, milyen arányban és miért annyiban? A civilben pedagógus képviselők erre viszont azt hangsúlyozták, a más iskolából érkező leendő igazgató egyébként közel ötven százalékos támogatottságából nem kellene messzemenő következtetéseket levonni. Történelmi pillanat volt – ilyen még sosem történt –, amikor a fideszes Tóth Éva a vitában a szocialista Biczi Lászlóval értett egyet. Szerintük birtokában vannak annyi információnak a képviselők a jelöltről és a pályázatáról, hogy döntsenek, s nem a mások ismeretlen eredetű és motivációjú véleményén kellene vitatkozni. Ezzel még a polgármester is egyetértett zárszavában – s ez bizony újabb történelmi pillanat volt.



Éves beszámolók, üzleti tervek is szerepeltek a csütörtöki közgyűlés napirendjén, de ezeknél már simán ment a határozatgyártás. Soproni alapítványok támogatásáról is szavaztak, hatvan- és kétszázezer forint között kaptak a pályázatukban megjelölt céljaikra. Régi ígéretének megfelelően pályázik a város a Központi Gyermekkonyha felújítására. Az 53 millió forintos beruházás felét a város költségvetése állja.