Két embert sodort a víz a Fertőben - fotók a mentésről

– Mobiltelefon és mobilinternet nélkül senki ne induljon a Fertőre hajózni vagy szörfözni – tanácsolta a Kisalföld olvasóinak Kmetti László soproni vállalkozó, aki párjával, Tulok Enikővel szerdán megtapasztalta a természet erejét. – A hét elején vásároltunk egy új motort a hat méter hosszú hajónkra, ezt szerettük volna most kipróbálni – mesélte.– Alig hajóztunk másfél, két kilométert, amikor a 175 ezer forintos erőforrás rögzítője megadta magát, eltörött. Így hajómotor-töröttekké váltunk, az erős szél pedig a nádasba fújta az irányíthatatlanná vált vízi járművet. Szerencse, hogy a mobilomon az internet segítségével megtaláltuk a Fertő tavi Vízi Polgárőr Egyesület számát, őket hívtuk segítségül. Köszönettel tartozunk nekik, holnap pedig első dolgunk lesz, hogy visszavigyük az üzletbe a hajómotort és a tartozékát.– Ez volt a harmadik vízi utam a párommal, de eddig a legizgalmasabb is. Déli 12 óra tájban keltünk útra, s úgy terveztük, délután 2-re már odahaza leszünk. Így csak este negyed 7-kor léptünk partra, s borult minden napi program – tette hozzá Enikő.– A vészhívásra Laborczy Péter vízi polgárőrrel fogtunk a bajbajutottak megkeresésére – részletezte Gáncs Gábor, az egyesület elnöke. – Végigpásztáztuk az egész nádast, míg Hidegség és Hegykő közötti partszakasz egyik csatornájában leltünk a hajóra. Sikerült a mentés, most a hajó kihozatala a feladat. Mivel az erős szél miatt a vontatás nem jöhet szóba, egy másik motort szerelünk rá, hogy "saját lábán" érjen majd a kikötőbe.