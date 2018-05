Kertészetét is fejleszti a vasúttársaság Sopronban

A GYSEV kertészetében modern technológia segíti a munkát. Fotók: Magasi

Érkezik a harmadik generáció

Csaknem 22 milliárd forintos költséggel a FLIRT-vonatok legújabb, harmadik generációjából tíz szerelvény gazdagítja hamarosan a GYSEV Zrt. flottáját. Munkába állításuk az év második felében kezdődik és jövőre fejeződik be. Ezzel összesen húszra növekszik a vasúttársaságnál a FLIRT-vonatok száma. Így a GYSEV csaknem teljes regionális forgalmát – a Győr–Sopron, a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd, a Rajka–Csorna–Szombathely és a Szombathely–Zalaszentiván vonalakon – immár környezetbarát, villamos meghajtású motorvonatok szolgálják majd. A Budapestre tartó intercityk többsége pedig a 2016-ban vásárolt és teljeskörűen felújított IC-kocsikkal közlekedik.

– A kertészet hagyományos részlegét jelenti a GYSEV Zrt.-nek. S hogy miért van szüksége egy vasúttársaságnak a kertészetre? Azért, hogy a hozzánk érkezők és a tőlünk indulók számára kellemes, vonzó környezetet alakíthassunk ki az állomásokon, a társaság irodáiban, tárgyalóiban, de még a tulajdonunkban álló Hotel Sopronban is – nyilatkozta a Kisalföldnek Ungvári Csaba, a vasúttársaság vezérigazgató-helyettese, aki az „Egészséges, emberibb környezetért, a Virágos Sopronért" programsorozat legutóbbi előadója volt. – Az utóbbi évtizedben a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút eredeti, mintegy 117 kilométeres hossza 535 kilométeresre bővült. A GYSEV égisze alatt zajlik már a vasúti forgalom Rajkától Szentgotthárdig, Zalaszentivántól Kőszegig, Fertőszentmiklóstól Nezsiderig. Állomásaink száma negyvennégyre nőtt. Mindezek miatt szükségesnek láttuk a kertészet fejlesztését, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű növényzet szolgálja pályaudvarainkon az utazóközönséget és dolgozóinkat.A vezérigazgató-helyettes részletezte, hogy az elmúlt öt évben mintegy huszonötmillió forintot fordítottak a kertészet korszerűsítésére. Éves szinten napjainkban már 120 ezer virágpalántát nevelnek, egynyári és évelő növényeket. A üvegházakba automata öntözőrendszert, a régi fóliák helyére új, szintén automatizált fóliasátrat telepítettek, amelyben öntöző-, szellőztető- és árnyékolástechnikai berendezés is működik. Emellett más egyéb új eszközök – például tőzegdaráló és cserepezőgép – jelentik a korszerű technológiákat.– Az idegenforgalmi szezon kezdetére szállodánkban, a Hotel Sopronban is komoly beruházás zajlik. Június végén átadjuk a legfelső szinten kialakított panorámás wellnessrészlegünket – folytatta Ungvári Csaba. – A fejlesztés része annak a 250 milliós projektnek, amelynek keretében teljesen megújul a szálloda. Bízunk benne, hogy a Kisfaludy-pályázaton szintén sikerrel járunk: terveink szerint 110 millió forintos állami támogatással a földszinti helyiségeket, fogadóteret is modernizálhatjuk.