Kedden indul a Soproni Tavaszi Napok

Részletes program elérhető a www.prokultura.hu oldalon.

Kóczán Péter, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. kulturális csoportvezetője elmondta, hogy kedden este a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban a Haydn Filharmónia koncertjével kezdődik a programsorozat. Kiemelte, hogy hosszú ideje folytak a tárgyalások az 1987-ben, Fischer Ádám alapította osztrák-magyar zenekarral, hogy Sopronban is fellépjenek. Ezúttal egyebek mellett Dvorak-, Mozart- és Sosztakovics-műveket adnak elő.Március 18-án a Tavaszi Ét-Trend nevű programon az ingyenes vércukor- és vérnyomásmérésen túl Lakatos Márk Stílusterápia címmel tart előadást, Katus Attila világ- és Európa-bajnok aerobic edző pedig életmód-tanácsadást.A Liszt-központ Munkácsy-termében március 19. és április 2. között Borsodi Zsuzsa keramikus életmű-kiállítását lehet megtekinteni. A Soproni Képzőművészeti Társaság tagja csaknem hetven tárgyat, köztük csipkés figurákat állít ki.Március 20-án rendezik a soproni zeneiskola névadójának, Horváth Józsefnek az emlékhangversenyét, amelyen az intézmény növendékei Mozart, Haydn, Vivaldi, Ganne és Sugár Rezső műveiből adnak elő. Másnap Bödőcs Tibor ad önálló estet.A legkisebbeknek ad koncertet március 25-én a 2010-ben alakult Hahó Együttes. A romantika jegyében Kelemen Barnabás hegedűművész a Győri Filharmonikus Zenekarral lép fel március 28-án, a műsorban Csajkovszkij- és Schubert-műveket adnak elő, Berkes Kálmán vezetésével.Második alkalommal tartanak Drón és Robotika Show-t március 31-én és április 1-jén, amelyen a legmodernebb ipari, mezőgazdasági és versenydrónokat mutatják be.A Soproni Petőfi Színház a tavaszi napok keretében mutatja be április 1-jén a My Fair Lady című musicalt, április 5-én pedig Handel Messiás című oratóriumát adja elő a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és a Fidelissima Vegyeskar.Április 6-án az Anna and the Barbies ad akusztikus koncertet a Liszt-központban, 8-án pedig ugyanott a Wamp designvásár lesz.Az Orlai Produkció április 13-án a Várj, míg sötét lesz, 16-án pedig a Száll a kakukk fészkére című színműveket mutatja be a Petőfi Színházban. Előbbit Novák Eszter, utóbbit Znamenák István rendezi.