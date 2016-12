Karácsonyi adomány a soproni Jobbiktól

Az intézményben lakók számára a gondozók, élükön dr. Baikó Erzsébet intézményvezető szervezésében hagyományosan szentkarácsony ünnepét megelőzően tartja az ünnepséget és ajándékbontást. A gondozottakkal közös éneklés, és a bemutatott betlehemes előadás szívfacsaró érzéssel töltött el mindannyiunkat. Az ápoltak számára számos cég és segítő szervezet ajánl fel ilyenkor karácsonyi ajándékokat.Mi úgy gondoltuk olyan meglepetéssel rukkolunk elő, ami minden ott élő sérült beteg, de még az intézmény dolgozói számára is egyformán ízletes így emlékezetes is maradhat. Százhatvan fokhagymás ízesítésű pecsenyekacsa comb került megsütésre. A fenséges szárnyas sült mellé főtt burgonya és almás és aszalt szilvás szószt kínáltunk.Köszönjük az intézményt fenntartó állami szervezet engedélyét, hogy felajánlásunkat ebben a formában is elfogadták, és még inkább köszönjük a tómalmi szociális otthonban dolgozó ápolók egész évi emberfeletti áldozatos munkáját, amit volt alkalmunk személyesen megtapasztalni – fogalmazott közleményében Gőbl Gábor, a jobbik választókerületi elnök.