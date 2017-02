Kapocsként szervez a Szeretet Háza Sopronban

Civil segítők – Dombi János és Szentpál Roland alapították a Szeretet Házát. Fotó: Magasi

– Három éve szerveztünk először karácsonyi ételosztást, s bár azóta is segítettünk itt-ott, csak idén januártól vált ez ennyire komollyá – mutat szét az egykori irodákban Dombi János. Halmokban állnak a ruhák, egy asztalon a tartós élelmiszer várja az éheseket. Társával, Szentpál Rolanddal válogatják szét az adományokat.– Nem tudtam, hogy ennyi rászoruló van. A közösségi hálón osztottam meg az ételosztás időpontját, aztán a sarokig ért a sor. Utána kértem valamit szintén a hálón valakinek, és máris jöttek az adományok. Annyira felpörgött a dolog, hogy itt ragadtunk. Cseppet sem bánjuk, sőt! Szeretnénk még komolyabban csinálni, el is indítottuk az alapítvánnyá válás jogi folyamatát – mondja Dombi János.

Moziba viszik a gyerekeket



Ötven rászoruló kisgyerek mehet a Szeretet Háza szervezésében szombaton moziba, a jegy mellé lufit, ropogtatni- és innivalót is kapnak. A jegyek árát családok, magánemberek és cégek felajánlásaiból finanszírozzák a szervezők.

– Sokan akarnak segíteni, csatlakozni, őket is szívesen látjuk, de még többen vannak, akiknek segítség kell. Úgy látom, hiányzott egy kapocs, mi meg bevállaltuk. Már munkát is szereztünk néhány embernek, bár erről még nincsenek tapasztalataink, még csak most kezdenek – mondják a „szeretetházas" fiúk, akik 9-től 18 óráig tartják nyitva ajtajukat a Kossuth utca 5. szám alatt.