Kálvária egy kapu miatt Fertőrákoson

Fogós kérdés: lesz-e átjárási szolgalmi jog, avagy az utcafronton kell új bejáratot nyitni a házon?

Fotó: Magasi Dávid

Nem akármilyen problémával kell szembenéznie Fertőrákoson egy családnak a Patak soron. A saját házukban laknak, de az udvar, vele együtt a bejárati kapu, továbbá az egykori mezőgazdasági épületek már más tulajdonát képezik.– Amikor 1978-ban a szüleim megvették a házat, nemigen foglalkoztak azzal, hogy az ingatlan bejárata mihez tartozik. Így fordulhatott elő, hogy amikor az udvar és a többi épület új tulajdonosa utánajárt a földhivatalban, kiderült: a házhoz gyakorlatilag semmi nem tartozik. Még a kapu sem, pedig azt a szüleim építtették be az ezredfordulón – fordult szerkesztőségünkhöz Horváth Nikoletta.– Az új tulajdonos kijelentette, hogy a házunk melletti bejárati kapu használata jogszerűen őt illeti. S mivel egy panziót szeretne nyitni az udvarban lévő másik épületben, mi nem járhatunk be a kapun keresztül a házunkba. Csakhogy máshonnan nem tudjuk megközelíteni a lakásunkat, ezért átjárási szolgalmi jogot szeretnénk kapni. Ő erre azt mondta: nyissunk egy bejáratot a házunk utcafronti homlokzatán. Azt is megígérte, hogy az ajtó beszerzésének és beszereltetésének költségét átvállalja. Az ötlet ellen azonban tiltakozunk: egy új bejárat az egész házunk átalakításával járna együtt, ami milliós költséget jelentene számunkra, ezt képtelenek vagyunk vállalni. Nem is beszélve arról, hogy apám több évtizede megvakult, s így nehézkes számára a közlekedés.Megkérdeztük az érintett ingatlantulajdonost, aki tömören nyilatkozott. Azt mondta, semmilyen törvénytelenséget nem követett el. Tulajdonvita nincs, márpedig száz százalékban szeretne élni a tulajdonjogával. Sajnos hónapok óta nem sikerül megegyezésre jutnia a ház lakóival, ezért a törvény adta lehetőséggel élve bíróságra viszi az ügyet.Megkerestük a falu polgármesterét: mit lehet ilyenkor tenni? Palkovits János jóindulattal csak annyit mondott: több hónapja, a kezdetektől fogva nem tudnak megegyezni az érintett felek. Valahol pedig kompromisszumot kellene kötni, hogy a lakhatás se sérüljön és a másik fél is megvalósíthassa az elképzeléseit.– A családi házban lakóknak átjárási szolgalmi jogot kellene bejegyeztetniük a probléma megoldására. Ha ez peren kívül nem megy, a család átjárási szolgalmi jogának megállapítására – avagy elutasítására – a bíróság az illetékes – fogalmazott dr. ifj. Arszin Miklós ügyvéd.