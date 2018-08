Kalandozásra hívnak Matemivel és Atomyval - A Soproni Egyetem is részt vesz a Strand Fesztiválon

A programmal ismerkedők ügyességi és logikai társasjátékban, oktatójátékokban vehetnek részt.

A Soproni Egyetem által tervezett és most már élesben futó Matemi program keretében azt a célt tűzték ki maguk elé a szakemberek, hogy az eddigieknél is több általános és középiskolás fiatallal kedveltessék meg a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgyakat. Ennek érdekében könnyen érthető, izgalmas kerettörténetet találtak ki, amelyben egy Matemi nevű kisfiú elindul megmenteni a világot az elbutulástól, idővel Atomy professzorral az oldalán.A kiterjesztett valóság (augmented reality, röviden AR) a szabad szemmel látható valóság olyan virtuális kibővítése, amikor a felhasználó valamely mobileszközön kamerája segítségével tájékozódik a valós világban úgy, hogy a készülék képernyőjén egy virtuális világ elemeit láthatja a valóság elemeire épülve. A program segítségével komolyabb problémák, tudományterületek is megismertethetők „játszva tanulással".A Strand Fesztivál Civilpartján „személyesen" is találkozhatnak Matemivel és Atomyval az érdeklődők. Matemi a soproni VOLT Fesztiválon mutatkozott be nagy sikerrel.Atomy professzor önismereti, belső utazásra invitál, amely során mindenki rájöhet, hogy melyik terület áll hozzá a legközelebb. Emellett szabadtéri, ügyességi és logikai társasjátékban és oktatójátékokban vehetnek részt a fiatalok.Akit bővebben érdekelnek a programok és az applikáció, annak természetesen érdemes ellátogatnia a Soproni Egyetem honlapjára (www.uni-sopron.hu) vagy az intézmény Facebook-oldalára.