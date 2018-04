Judit holtteste lehetett a Fertő tóban? - így reagált a család

A DNS-vizsgálat lesz a döntő, a hírt egyelőre senki sem erősítette meg.

A Fertő tó nyugati felén, az ausztriai Ruszton talált fej nélküli holttestről azt a feltételezést tették közzé osztrák lapok, hogy magyar áldozatról lehet szó, mert osztrák eltűntekkel nem mutatnak egyezőséget a sekély vízben lelt maradványok.Az eltűnt VV Fanni neve is felmerült, de már szerdán cáfolták, nem úgy, mint az N.-né K. Juditra vonatkozó gyanút. A darnózseli nőt a vád szerint 2014 májusában ölte meg a férje. N. Jánost bizonyíték hiányában felmentették, de októberben az ítélőtábla ezt a döntést hatályon kívül helyezte és Tatabányán elölről kezdték a pert. Judit holtteste nem került elő, de belső szerveinek szövetmaradványait megtalálták a zseli réten. A vád szerint gyilkosa eltüntette, megsemmisítette a testet.– Egyelőre nem tudunk mit kezdeni ezzel a sajtóértesüléssel, hivatalos helyről nem kaptunk információt, azt hallom az illetékesektől, hogy alaptalan. De tartja magát az osztrák oldalakon Judittal kapcsolatban – mondta K. Szilárd, Judit testvére. A lapok hangsúlyozzák egyébként, hogy a holttestnek éppen a belső szervei hiányoznak és korábban hűtőben tárolhatták.– Egyrészről jó, ha minél több adat áll rendelkezésre, mert többet lehet megtudni például az elkövetési módról. Ettől függetlenül nincsen kétségem afelől, hogy a vádlott, N. János a tettes, mert ha nem lett volna köze a gyilkossághoz, akkor véleményem szerint tesz vallomást és rendes alibivel áll elő. Viszont ebben az esetben – ha a mostani hír igaz – rögtön felvetődik, hogy azt a hűtőládát neki biztonságban kellett tudnia valahol három és fél éven át, aminek nagy részében előzetes letartóztatásban ült. A hűtőládának üzemelni kellett, akkor pedig valaki más is tudhatott a holttestről.– A családomnak ezt a lehetőséget nagyon nehéz volna elfogadni. A szüleim már beletörődtek abba, hogy nincs holttest, ez felkavaró lenne számukra, nem beszélve arról, hogy valószínűleg addig felfüggesztenék a megismételt eljárást, amíg az osztrák nyomozás és az annak nyomán nálunk is meginduló eljárás be nem fejeződik – mondta K. Szilárd.A hírt egyelőre semmilyen magyar szerv nem erősítette meg, a Tatabányai Törvényszék kérdésünkre szintén úgy reagált: nem tudnak mit mondani, mivel ügyészségi megkeresés nem érkezett hozzájuk ezzel kapcsolatban.Nyitóoldali képünk forrása: RTL Klub