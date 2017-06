Jubiláltak a fertőrákosi tűzoltók - fotók

Alapításuk 125. évfordulója alkalmából tartott Jubileumi tűzoltónapot a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület a hétvégén. Az ünnep része volt az önkéntesek területi versenye, amelyen hét egyesület tizenöt csapata vett részt. Völcsej lett csapatban az első, Hegykő a második, Hidegség a harmadik, rajtuk kívül megmérette magát Egyházasfalu, Pereszteg, Harka, Fertőrákos is.Gyermek leány és fiú kategóriában is Pereszteg lett az első. A jubileum alkalmából köszöntötte a fertőrákosiakat Nagycenk, Nagylózs, Lövő, Sarród, Steinheim (Németország), Rust, Mörbish, St. Margarethen (Ausztria) delegációja is. A Fertő tavon Butsy Lajos fertőrákosi plébános megszentelte az egyesület új tűzoltóhajóját, miután Palkovits János Fertőrákos polgármestere is méltatta az önkéntesek munkáját.A hajót Takács Péter önkéntes tűzoltóparancsnok és Holló Dániel önkéntes tűzoltó mutatta be az érdeklődőknek. A legnagyobb elismerés Dobson Tibor dandártábornoktól, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől érkezett, aki személyesen adta át az egyesület tagjainak az elismerő okleveleket és érmeket.