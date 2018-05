Jubilál a bécsi metró

A bécsi U1-es metróvonal 1978 februárjában. © Wiener Linien

Metrónappá avanzsál a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien hagyományos Villamosnapja, a Tramwaytag 2018. május 26-án. Az átnevezés oka, hogy negyven éves jubileumát ünnepli az osztrák főváros első újonnan épített metróvonala, az U1. Bécs ugyanis 1976 óta rendelkezik ugyan földalattival, ezt azonban az egykori városi vasútból, a Stadtbahnból alakították ki.A Bécsi Metrónap két helyszínen zajlik, az erdbergi üzemi pályaudvaron és a Remíz közlekedési múzeumban. Az U3-as metró Erdberg megállójánál található üzemi pályaudvaron az érdeklődők megnézhetik például a bécsi metró forgalmi irányítóközpontját, vagy kipróbálhatják, milyen egy szerelvényt vezetni. A régi járművek szerelmesei az egykori városi vasút gőzmozdonyával mehetnek egy kört, és egy sor régi szerelvényt nézhetnek meg. A rendezvényen természetesen a bécsi metró jövőjét is megismerhetik a látogatók a most épülő U2/U5-ös vonal és a néhány éven belül forgalomba álló új szerelvények, az X-Wagenek révén.A Remízben a metró mellett más évfordulóról is megemlékeznek. 120 éve avatták fel a városi vasúthálózatot, a Stadtbahnt, és 70 évvel ezelőtt gördültek végig Bécs utcáin az első Z-típusú villamosszerelvények, az "Amerikaiak", amelyeket a Marshall-terv keretében New Yorktól vásárolt az osztrák főváros. Hatvan évvel ezelőtt állították forgalomba az első csuklós villamost, és száz éve hunyt el a híres várostervező, Otto Wagner, akire egy saját Instagram-kiállítással emlékeznek. A jövőt itt a Wiener Linien legújabb villamosszerelvénye, a Flexitiy képviseli, amelyen 2018 végétől utazhatnak a bécsiek.A rendezvények mindkét helyszínen ingyenesek, a metróvezetéshez azonban előre be kell jelentkezni.