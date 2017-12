Józsefnek nem kell megfagynia a jéghideg házban

Fazekas József egyedül él egy olyan házban, amelynek fűtési rendszere pár hónappal ezelőtt teljesen tönkrement. Mivel csak alig két hete van állandó, bejelentett munkája – korábban alkalmi munkából tartotta fenn magát –, anyagilag még nem képes önerőből változtatni ezen az áldatlan állapoton. Jóllehet kapott az önkormányzattól szociális tűzifát és segélyt is, arról egyelőre nem is álmodhat, hogy új kályhát vehessen és építtessen be a házba.

A fertődi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ajánlására a Kisalföld százötvenezer forintos támogatásban részesítette a fertődi férfit.– Tudom, hogy a Jóakarat hídja az olvasók felajánlásaiból áll össze. Nagyon köszönöm a Kisalföld-olvasók önzetlen pénzadományait, amelyből most részesülök. Jóleső érzéssel gondolok arra, hogy az ő jóvoltukból nem kell megfagynom a jéghideg házban, mert kályhát vásárolhatok, s azt azonnal beszereltetem – mondta meghatottan.