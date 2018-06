Jövőre már a tetőn is focizhatnak a bécsiek

Focipályák a tetőn - a Seehub látványterve © new_ages rené reiter KG



Az öt műfüves pályához lesz öltöző, zuhany és kantin is. Az összesen 2.100 négyzetméternyi pályát jövő nyártól vehetik birtokba a játékosok.Hamarosan 15 méteres magasságban focizhatnak a bécsiek: egy parkolóház tetején ugyanis május óta öt műfüves focipálya készül Seestadt Aspernben. Az egyiken 2x4, a másik négyen pedig 2x5 játékos rúghatja majd a bőrt. Mindegyik pályát labdafogó hálóval kerítenek körbe, így senkinek sem kell majd lemászkálnia az utcára, hogy összeszedje a focilabdákat.A magaslati focipályák a Seehub nevű épületkomplexum tetején kapnak helyet, és lesz hozzájuk öltöző, zuhany és kantin is. Az ötszintes épületben – elsősorban parkolóházban – több mint 400 autónak lesz hely, de készül benne 1.100 négyzetméternyi iroda, a pincéjében pedig egy 3.000 négyzetméteres trambulinparkban ugrálhatják ki magukat kicsik és nagyok. A tervek szerint a földszinten egy kerékpárbolt és -kölcsönző valamint kerékpárszervíz működik majd, és itt rendezkedik be a városrész mobilitási központja is.