Jótékony Rotary-bál Sopronban

– A Rotary Club Sopron és a Rotary Club Sopron Pannonia tagjai már az elmúlt időszakban is bizonyították az együttműködés eredményességét. Őszi és adventi jótékonysági akcióink is eredményesen zárultak. A jelentős összegű bevételt a már korábban megszervezett programokra fordítjuk. A két Rotary klub közösen támogatja a Sopronban élő, rászoruló gyermekeket. Rendszeresen támogatást nyújtunk a Tómalmi utcai fogyatékos gyermekek otthonának, a soproni és a harkai gyermekotthonok bentlakóinak. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy már két határon túl élő, rászoruló szívbeteg gyermek életmentő szívműtétjét finanszírozhattuk nemzetközi összefogás keretében. Jutott támogatás családoknak és meleg ételt is osztottunk – foglalta össze az elmúlt hónapokat dr. Kárpáti György, a Rotary Club Sopron elnöke.– Az idei Rotary-bál bevéte- lét is a már futó programjaink támogatására fordítjuk. A korábbi hagyományokhoz híven idén is neves soproni vendéglők séfjei ajánlják adományképpen a finom falatokat a bálozóknak; idén a Gasztronómiai barangolás Európában mottó jegyében. Célunk az adományok gyűjtése mellett a Rotary tevékenységének megismertetése is – tette hozzá a Rotary Club Sopron Pannonia elnöke, Mühl Nándorné dr. Horváth Margit.A szombati bálon a Corvinus zenekar zenél, a nyitótáncot a World Dance mutatja be és fellép a világbajnok soproni Kelet Varázsa Hastáncformáció Egyesület is.

