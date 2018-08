Jótanácsok iskolakezdésre

Dugókat okoz és ellenségeket szerez az a szülő, aki a közlekedésben nem gondol másokra... Fotó: Magasi

Plusz egy javaslat

Kovács Miklós azoknak, akik önállóan engedik el iskolába a kisebb gyerekeiket, azt javasolja, hogy még a héten egyszer közösen menjenek végig csemetéjükkel az útvonalon – ha gyalog, akkor sétálva, ha biciklivel, akkor két keréken. Útközben a szülő felhívhatja a figyelmet a veszélyekre, megbeszélhetik a bizonytalanságokat és a felnőtt arról is meggyőződhet, ismeri-e gyermeke a szabályokat.

Az iskolakezdés elsősorban a családoknak okoz már augusztusban sok feladatot, be kell szerezni a tanszereket, elő kell készíteni a gyerekek felszerelését. Hétfőtől megkezdődik a tanév, s ez Sopron közlekedésén is változtatni fog. Kovács Miklós alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője jótanácsokkal segít – elsősorban a felnőtteknek.– Szeptembertől jelentősen megnő Sopron útjain a forgalom, ez a sokéves tapasztalat, s különösen az iskolák környezetében kell számítani torlódásokra. Nem ússzuk meg a dugókat valószínűleg idén sem, bármennyire is felkészül a rendőrség, a polgárőrség. Leginkább maguk a közlekedők enyhíthetnének a zsúfoltságon – mondja elöljáróban a szakember. Nem új tanács és sokan sajnos legyintenek is rá, pedig a legkézenfekvőbb az lenne, ha nem vinnének minden gyereket autóval iskolába. Busszal is el lehetne jutni az intézményekbe: ha a környék gyerekei együtt indulnának, a biztonságuk is nagyobb lenne, és még közösségi élményeket is szereznének közben...– A forgalomban lévők számát az egyenruhások sem tudják csökkenteni, de ha már lebeszélni nem tudunk mindenkit az autóról, legalább azt a jótanácsot fogadják meg, hogy induljanak el reggel időben. Önmagukat védik ezzel: nincs idegeskedés, kapkodás, feszültség, nincs ebből eredő balesetveszély. Azzal is egymásnak segítenek a szülők, ha nem akarják közvetlenül az iskoláig vinni a gyereket. Óriási káoszt tud okozni, amikor mindenki egy épület előtt akar parkolni. Ugyanez a helyzet a tanítás után is, gondoljunk másokra is – nyomatékosítja az alezredes.Szeptember első napjaiban – ahogy ez évek óta lenni szokott – rendőrök és polgárőrök is segítik a közlekedőket az iskolák környékén, de nem állhatnak ott mindenhol. A szülők felnőtt emberek, akik minden bizonnyal jó példát akarnak mutatni saját gyerekeiknek. Tegyék ezt a közlekedésben is!