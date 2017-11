Jogerős az óvodaépítés Sopronban

A környék lakói a szűk utcában a parkolás miatt aggódnak. Fotó: Magasi



„Célravezetőbb és biztonságosabb, ha az egykori Szent Margit Óvoda jelenlegi épületét lebontjuk és új, korszerű intézményt építünk a helyére" – nyilatkozta Veres András megyés püspök a Kisalföldnek július elején. Akkor úgy tervezték, még az idén nekiállnak az építkezésnek, illetve előbb a bontásnak, ám nem várt helyzet állt elő.– Az óvoda tervei elkészültek, de az engedélyeztetési folyamat az egyik szomszéd fellebbezése miatt késett – tudtuk meg Andorka Miklóstól, az egyházmegyei építési iroda vezetőjétől. Késett, de végül jogerőssé vált az engedély, így most már a kivitelezővel kötendő szerződés van soron. Ennél többet nem is akart közölni a püspökség. Csakhogy a környéken lakók aggódnak a bővítés okozta parkolási gondok miatt – és ez ügyben már a Kisalföldet is a probléma utánajárására kérték. Az óvoda egy szűk lővereki utcában található, a parkolással eddig is gond volt.

– Nem lesz probléma – mondta erre Andorka Miklós. Az intézménynek, ami egy csoporttal bővül, lesz belső parkolója is, 8 gépkocsibeállóval.– Ideálisabb lesz a helyzet, mint volt – hangsúlyozzák a püspökségen, ahol a kivitelezés alatt a környéken élők türelmét kérik.