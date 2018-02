Jobbik Sopron: 22.300 migránst engedtek be

Megyénkben Vámosszabadin nyílt befogadóállomás működik. Erről a tényről igyekszik a kormánypárt hazug és aljas propagandája elterelni a figyelmet a Vona Gábor ellen indított lejárató hadjáratával – fejtette ki dr. Brenner Koloman , a Jobbik soproni képviselőjelöltje.Hozzátette: az is friss hír, hogy az ügyészség megállapította, hogy az Állami Számvevőszék ok nélkül rótta ki a bírságot a Jobbikra. „A Jobbik nem hátrál meg és részletes szakmai programját ismertetve győzi meg a választópolgárokat arról, hogy a Jobbik jön, a kerítés marad és felállítjuk a határőrséget is" – zárta Brenner Koloman.