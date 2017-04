Jóakarat Hídja - A költözés miatt került nehéz helyzetbe a család Sopronban

Kránitz Mónika a nap huszonnégy órájában gondozza Mátét, akit az új lakásban külön, csendes szoba vár. Fotó: M. d.

– Engem emberibbé tett Máté, őszintébbé, nyitottabbá, türelmessé váltam azáltal, hogy fogyatékkal él a gyermekem – öleli magához kisfiát e vallomás közben Kránitz Mónika. A két gyermeket nevelő anyuka és férje mindent megtesz a családért, ami Máté születésével nem várt nehézségek elé állította őket.– A nagylányunk huszonegy éves, de még tanul. Amikor kilenc éve terhes lettem, ikreket vártunk, ám az egyik baba méhen belül meghalt. Máté volt a másik, a huszonnyolcadik héten, alig több mint egykilósan született. Háromnapos volt, amikor agyvérzést kapott... Műteni kellett, aztán kapott egy kórházi fertőzést, amitől gyakorlatilag megvakult, tízszázalékos csupán a látása. Azt mondták, nem fog megtanulni beszélni, de erre rácáfolt. Tavaly egyszer csak kijelentette: „Én is nagyon szeretlek, anya" – meséli mosolyogva Kránitz Mónika, akinek egész napját lefoglalja a kisfiú. Bár Máté heti három napon speciális iskolába jár, az édesanyának kell az ellátásáról gondoskodnia napi huszonnégy órában. Az átaludt éjszaka ritka, mint a fehér holló.

– Önkormányzati bérlakásban élünk a második emeleten. Mivel Máténak migrénes rohamai vannak, elcseréltük egy nagyobb első emeletire, ahol külön szobában besötétíthetek neki és terasz is van, ahová a nehezebb napjain levegőre vihetem. Csakhogy fel kellett újítani azt az otthont és ez, bár a férjem munkahelye, a GYSEV is segített, meghaladta anyagi erőnket. Nem készültünk el időre, így most két lakás bérleti díját és rezsijét fizetjük, no és felújítunk, mindezt egy fizetésből – mondja az anyuka.A Kisalföld olvasóinak jóakarata abban segíti a családot, hogy mielőbb beköltözhessenek új otthonukba.