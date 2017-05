Izgalmas kísérletek egyszerű eszközökkel

– A Líceumban egy nyertes pályázat kapcsán a 2013–2014-es tanévben indult az Öveges-projekt és az intézmény egykori neves diákjáról elnevezett Gombocz Endre Természettudományi Laboratórium munkája. A programnak a Líceum diákjain kívül 11 soproni és Sopron környéki általános iskola tanulója is részese – kezdte Horváth Lucia, a Líceum laborvezetője. – Az Öveges-projekt keretében a kötelező elemeken kívül számos egyedi, Sopronhoz köthető programot dolgoztunk ki a partneriskolák pedagógusaival közösen. Ezek országos fórumokon is az érdeklődés középpontjába kerültek, így mi is hozzájárulhatunk az országos laborszövetség fő céljainak megvalósításához.



A laborprogramok közül érdemes kiemelni a laBORShow-t, amely a diákok aktivitásán alapuló kísérleti bemutató Horváth Lucia és dr. Zsuppán Sándor fizika-labor tanár összeállításában. A BIBLAB (bibliai történetek laborórán) programcsomag Raffai Balázs hittan–kémia szakos tanár alkotása. Az Oktatási híd – laborsuli az alsó tagozatos általános iskolai környezetismeret tantárgy egyes témaköreinek kísérleteken alapuló tanítását biztosítja. Anyagát Kurucz Erika, a Soproni Deák Téri Általános Iskola tanítója készítette és azt a tizenegy partneriskola tömbösített laboróráin is rendszeresen alkalmazzák. Ez utóbbi csomaghoz olyan kísérletleírás és prezentáció is készült, mely alapján egyszerű eszközökkel és háztartási anyagokkal tantermi körülmények között, az ország bármelyik általános iskolájának alsó tagozatos osztályában is megvalósíthatók a laborórák.

Magyarországi Diáklaborok Egyesülete

A szervezet az elmúlt években az Európai Unió támogatásával épült magyarországi természettudományos diáklaborok összefogását és eredményes működésének biztosítását tűzte céljai közé. Azon munkálkodik, hogy a diáklaborok hatékony és elismert eszközei legyenek a magyarországi természettudományos oktatásnak, a környezettudatos szemléletformálásnak, a pályaorientációnak, a tudományos gondolkodás terjesztésének és a tehetséggondozásnak.



A laBORShow keretében diákok mutatják be kedvenc kísérleteiket.