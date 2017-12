Ivókutat ajánlott fel Sopronnak a 125 évét ünneplő vízmű vezetése

Ivókutat ajánlott fel a városnak a Soproni Vízmű Zrt. vezetése azon az ünnepségen, amelyet a cég fennállása százhuszonötödik évfordulója tiszteletére rendeztek hétfőn a Liszt-központban.Az alkalomból Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérméjét adományozta a vízmű vezérigazgatójának, Rádonyi Lászlónak, aki a cég múltbeli és jelenlegi munkatársainak is köszönetet mondott az elért eredményekért. Összegzése szerint az elmúlt 125 év során mintegy ötezren dolgoztak a soproniak, illetve később a környékbeli településeken élők tiszta, egészséges ivóvizének biztosításáért.A vízmű százhuszonöt évét Fodor Tamás, Sopron polgármestere is méltatta. Mint mondta, az 1892-ben átadott vízmű országos viszonylatban kiemelkedő helyet foglal el, hazánk harmadik ilyen létesítménye a soproni. A Pannon-régió vízellátásának hosszú távú biztosítása már határ menti projekt, burgenlandi együttműködéssel – utalt a jelen és a jövő kihívásaira a polgármester.Köszöntőt mondott az ünnepségen Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke is.– A százhatvanhét éves kamara köszönti a százhuszonöt éves ifjú vízművet – szólt nagy derültség közepette Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ezt követően díszoklevelet nyújtott át Rádonyi László vezérigazgatónak, és bort is, hozzátéve: néha ez is folyhatna a vízcsapból...