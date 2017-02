Ismét két nap Soproni Rockfarsang - március 3-4.

Március első hétvégéjén ismét vezető magyar rock bandákkal koncertjeivel zárul a farsang Sopronban. A GYIK Rendezvényházban március 3-án és 4-én rendezik meg a zenei fesztivált, immár a 6. alkalommal.Ezúttal ők hiányoznak, nem lesz ebből balhé? – szólt a kérdés Gőbl Gábor főszervezőhöz, aki mellesleg a Moby Dick együttes oszlopos tagja.- Nyilván sokaknak hiányoznak majd a házigazdák, de gyorsan megnyugtatok mindenkit a Moby Dick – Lord közös koncert nem marad el, még tavasszal megrendezik. Bízom benne, hogy a Soproni Rockfarsangon első ízben fellépő EDDA és a Pokolgép tökéletesen pótolja majd őket.

- Mivel a Rockfarsang olyan zenekarokat hív Sopronba melyeknek többgenerációs rajongó tábora van, joggal reménykedhetnek ebben a fellépők. Abszolút család barát a fesztivál! 12 év alatti gyermekek részére például díjtalan a belépés, és kedvezményes diák illetve nyugdíjas jegyeket is lehet vásárolni. A családosoknak külön ülőhelyi részeket is biztosítunk.- Semmi sem változott, minden olyan mint volt. Tavaly mindösszesen két EDDA szerzemény szólalt meg a Petőfi Rádióban! Érti ezt valaki? Az adófizetők pénzén fenntartott közszolgálati média továbbra is nagy ívben tesz, arra mit szeret a közönség. Vannak együttesek akik a sanzonbizottságtól megkapják a zöld fényt, a dalaik lejátszására. Ezek a csapatok a média támogatás mellett is csak 50 – 150 fős publikumot tudnak összehozni a vidéki klubokban. Míg a rock bandák koncertjeire ennél jóval többen járnak. A Rockfarsangon fellépő zenekaroknak több mint félmillió követője van a legnagyobb közösségi oldalon. Ennek ellenére MR2 Petőfin 2016-ban ennek a nyolc bandának a dalait száznál kevesebb lejátszásban részesítették. Egy kereskedelmi rádiótól elfogadható a pop stílus előtérbe helyezése. De egy közszolgálati rádiótól nem! A milliós számot is meghaladja a magyar rock kedvelőinek száma. EDDA, Bikini, P.MOBIL, Beatrice, Lord, Pokolgép, Ossian, Moby Dick a Kárpátia, Hungarica, Auróra. Jelenleg ott tartunk, hogy az állami közszolgálati zenei rádió egyáltalán nem játssza a felsorolt együttesek dalait! Ez baromira nem normális! El tudja képzelni valaki azt, hogy mondjuk az ausztrál állami rádióban nem játsszák az AC/DC dalait?Így van. És ez elszomorító. Teljesen világos, hogy a Magyar Rádióban tovább él a diktatúra, és tombol az ízlés terror! De ami hiánycikk szokott lenni, arra mindig nagy az igény. Ezért is tartják legtöbben igazi rock ünnepnek a Soproni Rockfarsangot! A közönségnek és a zenekaroknak még mindig bizonyítania kell Schuszter Lóri szállóigévé vált tételét. A rock örök és elpusztíthatatlan. És ez ezúttal is így lesz.