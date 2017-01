Ismeretlen férfiholttest: olvasható a fejfán a temetőben Sopronban

Valaki mécsest és pár szál művirágot is tett a kereszt mellé...

Arccal a földön fekve, halva találtak tavaly Sopronban a BMX-pályához közel egy férfit. Január volt, hideg, idegenkezűség nem merült fel, minden bizonnyal kihűlés okozta a tragédiát. Iratokat nem találtak a rendőrök sem a ruhájában, sem a közelben, így az igazságügyi boncolás után a testet eltemették. A későbbi azonosítás reményében szó sem lehetett hamvasztásról, a férfi koporsós köztemetést „kapott" a Balfi úti evangélikus temetőben. Fejfáján azóta is ez olvasható: Ismeretlen férfiholttest, 2016. január 25. A dátum ez esetben a földi lét megszűnését jelöli, vagy legalábbis a test megtalálását. Ennyi tűnt biztosnak – eddig.Aki elmegy a sír mellett, döbbenten megáll: hogyhogy ismeretlen? Név nélkül még szomorúbb egy fejfa. Ráadásul már azt is lehet tudni, ki nyugszik alatta.

– Idő kellett hozzá, de a kollégáim végül kiderítették, kinek a testét találták meg tavaly télen a BMX-pálya mellett. A hozzátartozóit azóta értesítették, a közigazgatási eljárást is lezárta a rendőrség – tudtuk meg Aranyos Gábortól, a Soproni Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjétől.Az 1971-ben, Salgótarjánban született N. Attila alussza örök álmát a Balfi úti temetőben. Bárfiatal volt még, testét súlyos betegségek gyötörték, ami valószínűleg főként életmódjából eredt. Sopronba már hajléktalanként érkezett, de jól ismerték például a balassagyarmati hajléktalanszállón is. Hogy honnan indult egykor és milyen út vezette a temetőig, azt már nem tudjuk meg...A hozzátartozók lehetősége és feladata lenne a fejfán kicseréltetni a feliratot, ezt nem tették meg. A temetőt fenntartó evangélikus egyháznál ugyanakkor megkeresésünkre azt mondták, most, hogy kiderült, kit rejt a sír, és erről hivatalos értesítést is beszereznek, kicseréltetik a táblát.