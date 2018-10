Iskolák előtti zsúfoltság Sopronban - Betelt az utca, betelt a pohár

Alaphelyzetben zsúfolt már a város egész közlekedése, ezt rontja tovább az iskolák közelében reggel és délután, hogy tisztelet a kivételnek, de a többség az ajtóig jön a kocsival. Hiába kérjük a szülőket, ne tegyék...

A rendőrség rendszeresen ellenőrizni és ha kell, büntetni is fog az iskolák környékén. Fotó: Magasi

– foglalja össze a lényeget Sipos Ferenc, a Halász utcai Petőfi-iskola igazgatója. S nem ő az egyetlen intézményvezető a városban, aki hosszan tudná sorolni a hajmeresztő történeteket; hol képesek parkolni a várakozó autósok, mekkora szerepük van a közlekedési tábláknak, szabályoknak, biztonságnak, amikor tele az utca és ketyeg az óra. Semennyi...Talán még a Halász utcainál is súlyosabb a Gárdonyi-iskola körüli helyzet, ráadásul ők jobban szem előtt is vannak. Reggel fél nyolc és nyolc között, valamint délután négykor a fél város „lehal" miattuk. Beáll nemcsak a Ferenczy utca, hanem a Táncsics, a Kossuth, a Rákóczi, az Újteleki, sokszor még a Csatkai utca is.Hajmeresztő helyzetek alakulnak ki a tumultusban.

Óriási a probléma, de a megoldás már rég meghaladta az iskola lehetőségeit. Nálunk a napközi otthonos rendszer miatt délután egyszerre megy ki az épületből több mint háromszáz gyerek. Hajmeresztő helyzetek alakulnak ki a tumultusban, mert persze mindenki siet. Próbálom megérteni a szülőket, de a szabálytalanságokra nem lehet mentség

– mondja Varga Alfréd igazgató. Szerinte a megoldás nem lehetne más, mint a fegyelmezett és türelmes hozzáállás. Ez azonban – tudja ezt ő is – illúzió. Voltak terveik arra, hogy a Selmeci utca felőli belső udvaron adják át a szülőknek csemetéiket, de ez a telek ma már nem az iskoláé: itt épül majd az egészségügyi centrum. – Minden rendelet annyit ér, amennyit betartanak belőle, ezért azt gondolom, keményebben kell fellépni a szabálytalankodókkal szemben, a szabálykövetők érdekében – tette hozzá az igazgató.Tud a problémáról a tankerület is, többször tartottak egyeztetést az ügyben. Szülői ötletek is vannak – több ezek közül a szerkesztőségbe is befutott –, ám a hivatalok szerint ezek nem kivitelezhetők. Az egyik ilyen, hogy csúsztatott iskolakezdést lehetne bevezetni. Forgó rendszerben fél nyolcas, nyolcas és fél kilences becsöngetéssel nem egyszerre próbálna meg mindenki eljutni a tanintézményekhez. Ezt a lehetőséget azonban a pedagógusok és a szülők sem támogatják.Nem csak a Gárdonyi- és a Petőfi-iskola és környéke szenved az autós tumultustól, hasonló a helyzet a Hunyadinál és a Fenyő téren is. S a probléma túlmutat azon, hogy tíz perccel később érnek a járművel közlekedők úti céljukhoz. A sok autó, ráadásul a sok szabálytalankodó olyan veszélyhelyzetet teremt a közlekedésben, aminek nagyon félő, hogy előbb-utóbb súlyos következménye lesz. A pedagógusok tele vannak rémtörténetekkel a kocsik között cikázó kisgyerekekről, a figyelmetlen koccanásokról és a veszekedésig fajuló vitákról az iskolák előtt...A rendőrség szeptemberben még segítő szándékkal, a gyerekek védelmében ellenőrizte az iskolák környékét, de ők is tapasztalják, hogy ennél szigorúbb fellépés kell.

Október elsejétől a Soproni Rendőrkapitányság vezetője fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés-sorozatot rendelt el. Kiemelten figyeljük a belvárost és az iskolák környékét

– mondta Kovács Miklós alezredes. – Szinte mindennap ott leszünk valamelyik intézmény közelében és szankcionálni is fogjuk a szabálytalanul közlekedőket. Sőt, a térfigyelő kamerák felvételei alapján is büntetünk, ha kell.