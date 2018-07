Ingyen tankolhatnak az elektromos autók tulajdonosai Bécsben

E-töltőállomás egy bécsi parkolóban © Wien Energie / Ehm

Sikeresen befejezte az osztrák főváros az elektromos töltőállomás-infrastruktúra kiépítésének első szakaszát: városszerte 115 helyen telepítettek új áramkutakat, így Bécs minden kerületében van már minimum öt, nyilvánosan hozzáférhető e-töltőállomás, állomásonként két töltőponttal (Typ2-es aljzatok, 11 kW töltési teljesítménnyel).A környezetbarát e-mobilitás népszerűsítésére ráadásul a bécsiek ingyen tankolhatnak áramot ezeknél a kutaknál szeptember végéig. A tiszta zöld áramot kínáló e-töltőállomások egész évben, a nap bármely szakában az autósok rendelkezésére állnak és a Wien Energie mobiltelefonos alkalmazásával lehet használni őket. A bevezetési idő után, 2018. október 1-jétől viszont már ezeknek az áramkutaknál is fizetni kell a töltésért.Az osztrák főváros célja, hogy 2020-ig városszerte ezer, nyilvánosan hozzáférhető e-töltőállomás álljon a környezettudatos gépjármű tulajdonosok rendelkezésére. A megvalósításra Ausztria legnagyobb energiaszolgáltatóját, a Wien Energie-t választották ki közbeszerzési eljárás keretében. A közösségi szél- és naperőművek ötletét is jegyző vállalat ennél a projektnél is lehetőséget adott a lakosság számára, hogy részt vegyen a finanszírozásban. Utalványcsomagokat vásárolhattak, melyekkel később kedvezményekhez jutnak. Így a bécsiek mintegy kétmillió euróval járultak hozzá a beruházáshoz. A Wien Energie 2020-ig összesen 15 millió eurót fektet Bécs e-töltő-infrastruktúrájába.A Wien Energie az osztrák fővárosban és környékén már 830 nyilvánosan hozzáférhető e-töltőállomást üzemeltet, amelyek a legkönnyebben a Wien Energie-Tanke-App mobiltelefonos alkalmazás vagy a www.tanke-wienenergie.at oldal segítségével találhatók meg. Mivel a vállalat Ausztria tíz másik nagy energiaszolgáltatójával is együttműködik, a bécsiek a Wien-Energie kártyájukkal Ausztria-szerte mintegy háromezer helyen tankolhatnak áramot. Néhány héttel ezelőtt pedig, a Smatrics céggel közösen, üzembe helyezték Ausztria első ultragyors töltőállomását (350 kW) a Favoritenben lévő körgyűrűnél.