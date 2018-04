Ingyen fürdés - 1. Bécsi Köntösnap

Fotó - Copyright: Therme Wien

"A köntösnap célja emlékeztetni az embereket arra, hogy időnként lépjenek ki a hétköznapokból és kényeztessék magukat. Az 1. Bécsi Köntösnap kezdeményezőjeként kíváncsian várjuk a legkülönbözőbb fazonú és színű fürdőköpenyek kavalkádját" – mondta Dr. Edmund Friedl a Therme Wien ügyvezető igazgatója a hagyományteremtő akció kapcsán.A köntösnapot "Life is better in a Bademantel" mottóval május 2-án, 16 és 22 óra között tartják a Therme Wienben. Mindenki ingyen mehet be a fürdőbe, aki fürdőköpenyben érkezik a kasszához. Ausztria legmodernebb városi termálfürdője egyszerre 2.200 vendéget tud fogadni, így telt ház esetén előfordulhat, hogy várniuk kell az újonnan érkezőknek.