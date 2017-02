Infarktusa óta másokon segít a soproni önkéntes

Bolevácz Andrea, ha kell, ruhaneművel, játékkal, máskor ügyeik intézésével segít a rászorulókon.

A hideg miatt kifejezetten nehéz a rászorulók élete. Ilyenkor mindennél fontosabb a célirányos segítségnyújtás.– Ezekben a napokban alig jutnak hozzá mindennapi szükségleteikhez a rászorulók, télen a munkalehetőségek is csökkennek. Ezért fontos, hogy kapjanak élelmet, meleg ruhát és számíthassanak olyan emberekre, akik segítenek nekik ügyes-bajos dolgaik intézésében is – mondja Bolevácz Andrea, aki a három évvel ezelőtti infarktusát követően lett önkéntes segítő.– Ehhez a munkához elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Mindig is szívügyem volt, hogy segítsek másokon lehetőleg úgy, hogy az hosszú távú megoldást jelentsen. Gyakran hallunk olyan családokról, amelyeknek anyagi gondjaik vannak, de azokról kevesebbszer, akik azért kerülnek nehéz helyzetbe, mert nem ismerik ki magukat a bürokrácia útvesztőiben. Pedig ez is óriási probléma. Sokan kerülnek ki nevelőintézetből, vagy messziről költöznek ide és nem tudják, melyik hivatalnál kezdjék el ügyeik intézését. Itt jönnek képbe a hozzám hasonló önkéntesek, akik segítenek eligazodni az ügyekben és rávezetni ezeket az embereket, hogy az amúgy is kevés pénzüket hogyan tudnák hasznosabban beosztani.

– Segítünk beszerezni ruhaneműt, cipőt, játékot, néha bútort, iskolaszert, illetve bármit, amire éppen szükségük van – részletezi Andrea. – Ha intézkedni kell, vagy az ismeretségi körünkben keresünk megfelelő helyen dolgozót, vagy odairányítom a segítségre szorulót, ahol célirányos segítséget kap. Fontos, hogy ezek az emberek megértsék, bátran kérhetnek segítséget, mert a helyzetük nem szégyen, bárki kerülhet hasonló szituációba. Nem csak anyagi támogatásra kell gondolni, néha elég egy biztató szó. Én hiszek a szeretet és az összefogás erejében, az emberi jóságban.Andrea azt is elmondta, mivel sem pénzt, sem autót, sem helyiséget nem kap senkitől, azaz ténylegesen önerőből végzi ezt a munkát, ezért határa van a lehetőségeinek. Meg kell oldania a tárolást, szállítást, ami nem kis feladat. Mégis arra bátorítja a segítségre szorulókat, hogy bátran kérjenek. Megtehetik ezt a Facebookon, ahol két éve alapítottak egy zárt csoportot „Sopron/Ingyen adom" néven. Ez egy igazán jól működő, aktív csoport, ennek az egyik kezelője – a belépést jóváhagyó személy – Andrea. Hasonló indíttatással hozták létre a „Soproni/Ingyen keresem" csoportot. A két csoport között folyamatosan figyelnek arra, hogy egymásra találjon a felajánló és a kereső, ha valaki felajánl például egy hűtőszekrényt, akkor az kapja meg, akinek leginkább kell.Szabó Bence