Infarktus gyanújával vitték kórházba a mentők a soproni képviselőt

A költségvetés vitájában lett váratlanul rosszul az egyik képviselő csütörtök délután Sopronban. Döbbent társai közül többen azonnal a segítségére siettek, orvos és szakképzett életmentő is akadt a teremben. A képviselőt újra kellett éleszteni, most ebben is jól vizsgázott a hivatal, a portán ott volt a feltöltött, tökéletesen működő defibrillátor. A fiatalember állapotát végül a perceken belül kiérkező soproni mentők stabilizálták és szállították a szombathelyi kórházba.A képviselő testvére a Facebook-oldalán tájékoztatott Csiszár Ákos állapotáról.A városháza díszterme és folyosói sok feszültséget láttak már az elmúlt évtizedekben, de olyan szorongást és ijedséget, mint ami az ülés résztvevőinek arca tükröződött, még nem nagyon. Egy fiatal társuk az életéért küzdött a nagy ajtók mögött, míg ők csak imádkozhattak és szoríthattak érte...Biczi László (MSZP) képviselő sem folytatta a felszólalását és már kérdést sem tett fel senki, miután a mentők távoztával folytatták az ülést. A költségvetés módosításait nem, a rendeletet elfogadta a közgyűlés.Amiről még szó volt: a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői állására pályázatot írt ki a képviselő-testület, két évre keresnek igazgatót. Az óvodai férőhelyeket is meghatározták azzal a szokásos kiegészítéssel, hogy az intézményvezetők húsz százalékkal léphetik túl a maximált csoportlétszámot. A Soproni Múzeumhoz kerülhet a Központi Bányászati Múzeum, ehhez adta hozzájárulását a közgyűlés. Az integráció azt követően válik majd valóssá, ha a gyűjteményt fenntartó alapítvány és az MNV Zr. közötti vagyonkezelési szerző-dést megszüntetik, s megkezdődhetnek az elszámolások – ez hónapokat is igénybe vehet. A tavalyi költségvetés végső módosítása után értek az ülés legfontosabb napirendjéhez, az idei büdzséhez.– Ilyen költségvetés még nem volt az önkormányzatnál – emelte ki Fodor Tamás polgármester, aki előbb az állami büdzsé főbb számait és arányait ismertette, csak azután tért rá a sopronira.– Stabil, biztos forrásokkal, hitelfelvétel nélkül – ezek a legfontosabb jellemzői a 2018-as soproni költségvetésnek. A takarékos gazdálkodás a nagyszabású fejlesztések közepette is fontos. Csaknem 60 milliárd a főösszeg. Soha nem volt ekkora. Ez 76 százalékkal több a tavalyinál, oka pedig a beruházások támogatásában keresendő. Működtetésre 11 milliárd van, az önkormányzat saját forrásból 3,6 milliárd forintot fordít fejlesztésre. A Modern Városok Program 16 milliárddal, az uniós pályázati támogatások 13 milliárd forinttal szerepelnek a költségvetésben – sorolta a polgármester.Az ellenzék következett volna a szokásos forgatókönyv szerint, de a szocialista képviselő épp csak belekezdett a kérdésekbe, a válasz pedig már senkit sem érdekelt a teremben. Sokkal fontosabb volt, hogy a társuknak drukkoljanak, ha máshogy nem, hát gondolatban.

Soha nem látott mértékű összeggel, 59,5 milliárd forinttal gazdálkodik idén a soproni önkormányzat, miután a csütörtök délután tartott közgyűlésen elfogadták a költségvetést. A büdzsé 26,5 milliárd forinttal magasabb az előző évinél, bevételi és kiadási főösszege megegyezik. Fodor Tamás (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy a költségvetés stabil gazdálkodást biztosít a városnak, hitelfelvételt nem terveznek.A Modern városok program és európai uniós programokon keresztül 29,4 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések idén. Egyebek mellett új burkolatot kapnak a történelmi belváros utcái, terei. Megújul több műemlék épület homlokzata, palota és templom. Parkolóház épül, kicserélik a közműrendszert, a Széchenyi teret a Várkerülethez integrálják, új fedett uszoda és kerékpárút épül. Az önkormányzat saját felhalmozásából 3,6 milliárd forintot fordít további fejlesztésekre.Intézmények működésére 4,1 százalékkal több, 3,2 milliárd forint jut, a városüzemeltetési feladatokra pedig 22 százalékkal magasabb összeg, 983 millió forint. Az általános tartalék 1,1 milliárd forintot tesz ki, míg az általános támogatásokra 1,77 milliárd forintot fordítanak. A közgyűlésen egyebek mellett arról is döntöttek, hogy a Központi Bányászati Múzeum alapítványi fenntartásból a soproni önkormányzat fenntartásába kerüljön, így része lesz majd a belvárosi múzeumi negyed kialakításának és fejlesztésének.