Indul az adventi gyűjtőakció Sopronban

– A kezdeményezéshez gyülekezetünk is csatlakozott – közölte dr. Vladár Gábor, a helyi református egyházközség lelkipásztora. – Szándékunk szerint minél több határon túli, szűkölködő családot kívánunk támogatni az adventi és a karácsonyi időszakban. Ezért is fordulunk minden jóakaratú emberhez, felekezetre való tekintet nélkül. Kérjük az adományozókat, hogy kizárólag a kereskedelmi forgalomban kapható, s legalább még fél évig érvényes szavatosságú tartós élelmiszerrel támogassák az akciót. A megsegítettek nevében előre is köszönettel fogadunk rizst, babot, lencsét, száraztésztát, konzervzöldséget, paradicsomszószt, búzadarát, húskonzervet, olajat, filteres teákat, fűszereket, Mikulást és más édességet, alapvető tisztálkodási szereket. A felajánlott élelmiszereket és holmikat az egyházközség bizottsága fogja dobozokba rakni, hogy minden nélkülöző család nagyjából egyforma szeretetcsomagban részesülhessen. Számukra e küldemények jó néhány napig biztosíthatják a napi betevőt.



– Az azonos méretű gyűjtődobozokat a Református Szeretetszolgálat biztosítja és a gyűjtés után el is szállítja. Az adományok kiosztásáról is gondoskodik Kárpátalja magyar családjai részére – tette hozzá a lelkipásztor, aki részletezte: a felajánlásokat november 23-ig várják, hétfőtől péntekig 10–11 óráig, illetve 17–18 óráig a Deák tér 2. szám alatti református egyházközség lelkészi hivatalában. Emellett átutalással is van lehetőség akár rendszeres, akár eseti jelleggel támogatni a missziót.