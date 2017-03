Indul a szokásos pénteki MSZP kontra Fidesz üzengetés Sopronban - Soproni MSZP a vendégéjszakákról

MSZP - Várjuk a polgármester válaszát, igaz-e, hogy a Fagust is Mészáros Lőrinc vette meg?



Széplaki Tamás a soproni MSZP helyi elnökének közleménye: "Ha Barcza Attila dicsekszik, akkor tudhatjuk, hogy baj van. Így jártunk most is azzal a sokkoló hírrel, hogy Győr megelőzte Sopront az éves vendégéjszakák számában.



A Kisalföld grafikonjából az is kiderült, hogy az első 15 helyezett város közül csak Sopronban csökkent a vendégéjszakák száma. Ki ezért a felelős? Ennyit tud felmutatni a 10 éve működő városvezetés?



Barcza Attila a turizmusért is felelős szakbizottság elnöke olyan szánalmas magyarázkodással állt elő, hogy a városban zajló építkezések és felújítások nehezítették a turizmust. Ezután majd minden jó lesz, mert 2 milliárdból új közműveket és burkolatot kapnak a belvárosi utcák? A turisztikai szakma nem ismeri a térkő-turizmust, nem jönnek Sopronba azért turisták, hogy megnézzék, milyen burkolatot kapott a belváros.



A Kisalföld cikkében idézett szakember megfogalmazta a valódi okokat. Sehol nem tart a régóta csak ígérgetett és halasztott M85-ös építése, nehezen megközelíthető a városunk. Nincs vezérüzenet, tudatos koncepció, hogy mivel akarja vonzani Sopron a turistákat, gyenge a marketing.



Ehhez mi még hozzátesszük, hogy hozzáértő emberekre is szükség lenne. Mi lenne itt, ha még VOLT fesztivál sem lenne? Néhány éve mindent megpróbált a városvezetés, hogy ellehetetlenítse a fesztivált.



A Fagus bezárásával sem lehet takarózni. A város legújabb szállodájának bezárása nem oka a turizmus csökkenésének, hanem következménye. Bezárt, mert kevés volt a vendég. Arra a városszerte terjedő hírre is várjuk a polgármester válaszát, igaz-e, hogy a Fagust is Mészáros Lőrinc vette meg?



Nagy baj van, és ezt semmilyen térkő sem takarhatja el" - olvasható az MSZP közleményében.